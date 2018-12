Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, in varsta de 66 de ani, s-a echipat complet pentru meciul amical din Piata Rosie a Moscovei. El a tras suturi de antrenament si s-a luptat pentru posesie cu ministrul Apararii al Rusiei, Sergey Shoygu si cu staruri ale hocheiului. Presa rusa relateaza ca echipa presedintelui Rusiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci festiv de hochei alaturi de politicieni si vedete ale sportului. Putin, in varsta de 66 de ani, s-a echipat complet pentru meciul amical din Piata Rosie a Moscovei. Meciul festiv de hochei are loc in fiecare an cu o saptamana inainte de Craciun,…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…

- Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, a solicitat statelor membre al Alianței Nord-Atlantice sa trimita nave în Marea Azov, dupa ce Rusia a sechestrat trei ambarcațiuni militare ucrainene în apropierea regiunii disputate Crimeea, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. "Germania este…

- Rusia ar trebui sa raspunda asimetric in cazul in care SUA s-ar retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (Intermediate Nuclear Forces Treaty, INF), iar una din modalitatile de raspuns ale Moscovei ar putea fi dezvoltarea de rachete de croaziera cu raza lunga de actiune,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca problemele comerciale dintre Statele Unite și China ofera Rusiei noi oportunitați de a intra pe piața chineza, iar Moscova intenționeaza sa ocupe nișele create. In calitate de exemplu el a dat oferta de soia catre China din Statele Unite. „Acum vom intra…

- Netanyahu s-a intalnit la Ierusalim cu vicepremierul rus Maksim Akimov. A fost prima intrevedere oficiala cu un responsabil rus de rang inalt de la moartea a 15 militari rusi pe 17 septembrie, in urma doborarii din greseala a avionului lor de catre apararea antiaeriana siriana, dupa un raid israelian…