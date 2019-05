Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelan Nicolas Maduro a aparut marti noapte la postul national de televiziune impreuna cu ministrul apararii, generalul Vladimir Padrino, prima aparitie publica dupa ce opozitia a lansat in cursul zilei un apel la o revolta militara, transmite Reuters. In discursul sau, Nicolas Maduro…

- Kremlinul a declarat joi ca zborurile efectuate de bombardierele strategice B-52 deasupra apelor neutre ale Marii Baltice de langa granitele Rusiei genereaza tensiuni in regiune, potrivit Reuters si TASS. Ministerul rus al Apararii a afirmat mai devreme joi ca a ridicat miercuri de la…

- Armata rusa a comandat peste 1.000 de noi avioane si alte cateva mii de tancuri, in ultimii ani, intr-un efort major de modernizare, in contextul tensiunilor cu Occidentul, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, luni, potrivit Associated Press.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat cu SUA la finalul Razboiului Rece, a anuntat luni Kremlinul, citat de Reuters, AFP si RIA Novosti. Rusia a anuntat luna trecuta suspendarea…

- Yahia Abu Hamman, unul dintre liderii organizatiei teroriste Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), a murit in confruntari cu militari francezi, in Mali, anunta ministrul francez al Apararii, Florence Parly, citat de agentia Reuters, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA - Directorul…

- Ministrul venezuelean al apararii, Vladimir Padrino, a declarat marti ca opozitia va trebui sa treaca "peste cadavrele noastre" pentru a-l inlatura pe presedintele Nicolas Maduro si a impune un nou guvern, relateaza Reuters. "Cei care incearca sa fie presedinti aici in Venezuela (...) vor trebui sa…

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…

- Marea Britanie ar trebui sa fie pregatita sa foloseasca forța militara pentru a-și susține interesele globale în perioada post-Brexit, urmeaza sa afirme ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, care va prezenta luni planurile Londrei de a adopta o postura militara mai dura dupa Brexit,…