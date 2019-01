Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani s-a ales cu dosar penal si risca sa isi petreaca sarbatorile dupa gratii pentru ca ar fi agresat fizic si verbal doi politisti. Oamenii legii l-au observat pe lugojean duminica dimineata, pe strada Plopilor, in timp ce se chinuia sa iasa dintr-un morman de zapada. Politistii au…

- Cresterea salariilor bugetarilor se va aplica si anul viitor la fel ca si majorarea punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanta se vor da pentru toti bugetarii la fel ca in 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. …

- Mai mulți oameni au forțat cordonul format de jandarmi și gardurile montate de aceștia, in incercarea de a trece și a intra in interiorul Catedralei Mantuirii Neamului. Cațiva dintre aceștia au cazut pe treptele lacașului de cult, dupa ce și-au pierdut echilibrul in agitația formata. Echipajele pompierilor…

- Cuzin Toma, supranumit “Firicel” din “Las Fierbinti”, are din nou probleme cu legea. In varsta de 41 de ani, artistul s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins drogat și fara permis la volan. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit ca actorul avea permisul suspendat. In plus, avea un comportament…

- Politistii au intervenit, ieri, la peste 2.700 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2.400.000 de lei, persoanelor care au incalcat normele legale in vigoare.

- In sectorul Rișcani al capitalei a inceput construcția unui bloc locativ, care a provocat un nou scandal de proporții. Este vorba despre un teren din preajma blocului de pe strada Dimo 7/3 , unde peste noapte au fost defrișați zeci de copaci, iar in zona a fost ingradita cu un gard inalt. Oamenii ce…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, un echipaj de politie rutiera a fost solicitat, vineri, in jurul orei 20.00, in zona Garii din Constanta, in urma producerii unui accident rutier. Evenimentul s-a produs dupa ce un autobuz a accidentat un pieton. La locul accidentului,…

- A fost scandal mare, miercuri, in zona Spitalului CFR din Ploiești. Doi polițiști locali au fost agresați dupa ce au oprit, pentru cercetari, persoane care transportau peturi cu un carucior. Echipajul format din polițiști locali au oprit, pentru verificari, persoane suspectate ca au furat peturi, pe…