​​​VIDEO Vlad Ivanov pentru HotNews.ro: Azi am fost invitați să luăm masa cu Alain Delon și cu Salma Hayek În interviul acordat HotNews.ro, actorul Vlad Ivanov, protagonist în &"La Gomera&", de Corneliu Porumboiu, povestește printre altele cum echipa filmului a luat masa cu Alain Delon și Salma Hayek, dar și despre cum jurnaliștii straini îl fluiera prin Cannes. Tot azi a fost și conferința de presa a filmului. "E bine ca &"La Gomera&" e la Cannes, pentru ca e film românesc și un film vorbit în româna se distribuie greu peste hotare", a spus Corneliu Porumboiu.

Vlad Ivanov nu e la primul covor roșu la Cannes, dar a avut la fel de multe emoții aseara,…

Sursa articol: hotnews.ro

