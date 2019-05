Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, a reafirmat joi ca este prea devreme pentru a lansa o procedura de destituire a presedintelui Donald Trump, care ar duce, în opinia sa, la "puternice divizari", relateaza AFP.

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor a intocmit un raport in care Barr, numit procuror general (cu atributii de ministru al justitiei) de presedintele Donald Trump, este acuzat de ultraj dupa ce luni dimineata a expirat al doilea termen limita pentru depunerea raportului Mueller in forma completa.Barr…

- Lidera democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a avertizat luni partidul sau contra tentatiei unei politici prea de stanga reprezentate in special de tanara membra a Camerei Reprezentantilor de la Washington Alexandria Ocasio-Cortez, in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza…

- Aceasta problema simpla de clasa a treia a generat milioane de discutii in contradictoriu pe retelele de socializare. Si nu doar in Romania. Oameni din lumea intreaga au comentat pe Facebook, Twitter, YouTube etc. Multi dintre ei, insa, au dat raspunsul gresit. Iata unde se incurca cei care gresesc…

- Consiliul Francez al Credinței Musulmane (CFCM) susține ca cele doua mai companii, Facebook și YouTube, au diseminat materiale care încurajeaza terorismul, informeaza AlJazeera. Unul dintre principalele grupuri care reprezinta musulmanii în Franța va acționa în…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat companiile de tehnologie Facebook, Twitter si Google ca promoveaza ”democratii de extrema stanga”, insa a promis ca va ”castiga oricum”, scrie Politico.

