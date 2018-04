Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a facut, o noua gafa, marți, in plenul Camerei Deputaților, in timp ce citea discursul privind modul in care Guvernul a cheltuit banii romanilor. ”Adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist pentru a contesta acest program, care va spun foarte sincer, nu a facut bine…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, spune ca nu este mandru "deloc" de decizia luata luni de CNCD, care a stabilit ca premierul Viorica Dancila nu a discriminat atunci cand i-a comparat pe europarlamentari cu autistii.Asztalos Csaba a scris,…

- Steagul Uniunii Europene, adus la Cluj cu alergatori și bicicliști Duminica, operațiunea „Aducem steagul inapoi” va ajunge la Cluj. Steagul adus de voluntari care au strabatut restul Europei se va opri la Clopot, in fata sediului PSD, din drumul lui spre Bucuresti. Înainte de a ajunge…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- "Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie 2018, orele 18.00, la Ministerul Justitiei - Sala de Consiliu", este anuntul facut pe Facebook de Tudorel Toader.El nu precizeaza insa cand va prezenta acest raport in Parlament, asa cum a anuntat saptamana trecuta.Premierul…

- "Este tot mai clar faptul ca Dragnea si vasalii sai din PSD si ALDE vor forta in Parlament sarje decisive pentru capturarea statului, ingenuncherea intreprinzatorilor privati, a celor cu profesii liberale si a oricui va indrazni sa-i conteste, precum si pentru subordonarea politica a Justitiei. In…

- Traian Basescu a spus într-o postare pe pagina personala de Facebook ca decizia Guvernului de a renunta la protectia SPP, “argumentata cu bârfe de partid”, demonstreaza cum va fi guvernarea Vioricai Dancila - “Daddy ordona, Vasilica executa”. Basescu afirma…

- "Pe parcursul lunii ianuarie, reprezentanții mai multor localitați din Republica Moldova au intreprins acțiuni cu caracter antistatal, antipopular și anticonstituțional. Este vorba despre așa-numitele declarații semnate de aleșii locali ai acestor localitați,, care au la baza intenții de lichidare…

- Viorica Dancila a oferit o reacție imediat dupa ce Guvernul sau a primit votul de incredere al Parlamentului. Aceasta a anunțat ce va face noul Executiv și cu legile Justiției.Citește și: Revenire bomba la Pro TV: O cunoscuta actrița face echipa cu Cove intr-un nou reality-show ce va rupe…

- Dupa ce Viorica Dancila si-a prezentat obiectivele, dar si echipa guvernamentala, liderul PSD a urcat la aceeasi tribuna a Parlamentului. Si, pana sa enumere calitatile pe care considera ca le are premierul desemnat, care, daca Cabinetul sau va fi votat, ar fi prima femeie sef de Guvern, Liviu Dragnea…

- Noul Executiv va guverna "cu mandrie si respect" pentru romani, a afirmat premierul desemnat Viorica Dancila, luni, in plenul Parlamentului. "Reprezint alaturi de colegii mei propusi (...) vointa politica a coalitiei majoritare (...) Astazi veti vota nu persoane, ci dorinta cetatenilor Romaniei…

- Noul Executiv va guverna "cu mândrie si respect" pentru români, a afirmat premierul desemnat Viorica Dancila, luni, în plenul Parlamentului. "Reprezint alaturi de colegii mei propusi (...) vointa politica a coalitiei majoritare (...) Astazi veti vota nu persoane, ci…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. "Trebuie sa intarim capabilitatile militare…

- Partidul Ecologist Roman ii cere Președintelui Klaus Iohannis​ sa respecte art. 103 din Constituți Romaniei. Conform acestui articol, “Candidatul pentru functia de Prim-Ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste…

- Premierul propus de fostul presedinte Traian Basescu iese la inaintare cu un atac dur la adresa Vioricai Dancila. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca premierul PSD este "periculoasa" pentru ca "va face tot ce ii cere Dragnea". Politicianul sustine ca se va opune vehement instalarii ei…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, iși intra in rol și, la fel ca predecesorii sai folosește rețeaua de socializare Facebook pentru a-și distribui mesajul. Prima postare pe Facebook a Vioricai Dancila de la desemnare este unul in care celebreaza Ziua Unirii Principatelor.„Unirea Tarii Romanesti…

- Catalin Ivan nu vede cu ochi buni noul Guvern care va fi condus de Viorica Dancila, dupa demisia lui Mihai Tudose."Componența acutalului Guvern o vad prost. Nu poți sa ai prim-ministru cu telecomanda in alta parte, exact ce avem noi acum. E un dezastru ca Guvernul ramane in forma actuala,…

- Astazi coaliția PSD-ALDE se reunește pentru a aproba mandatul Vioricai Dancila, precum și pe unii dintre noii miniștri. Replica a aflat pe surse ca mult contestatul Formular fiscal 600 va suferi importante ajustari, pentru a corecta deficitul de imagine suferit de coaliție din cauza aberațiilor…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila afecteaza pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. In plus, postarile presedintelui sunt asaltate de tot mai multe comentarii negative. ”Slabiciunea si oportunismul, lasitatea…

- In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189 de like-uri la pagina sa. Au inceput sa curga apoi mesajele negative si sa fie retrase like-urile, ajungand, joi la pranz, la 1.811.860. „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu…

- Presedintele Klaus Iohannis este contestat in mediul online dupa decizia de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier, in mai putin de 20 de ore peste 3.300 de oameni retragand like-ul de pe pagina de Facebook a presedintelui. In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189…

- Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca "un lucru bun sigur s-a intamplat", facand trimitere la propunerea PSD, și anume ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat…

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Decizia l-a surprins pe fostul europarlamentar, Sebastian Bodu, care il ironizeaza pe președinte spunand ca este „un mare geniu al politicii”.Ana Bogdan SPULBERA…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Comunitatea „Coruptia Ucide“ critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta premierul propus de PSD, Viorica Dancila. „Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea“, se arata pe…

- Comunitatea „Coruptia Ucide“ critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta premierul propus de PSD, Viorica Dancila. „Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea“, se arata pe…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Traian Basescu, președintele PMP, spune ca șeful statului a ales ”cea mai comoda solutie” pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. ”Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?”, completeaza Basescu. PMP a fost singurul partid din opoziție care a venit la consultarile de la Cotroceni…

- Comunitatea „Corupția ucide” il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele Romaniei a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila in funcția de premier al Romaniei. „A facut un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea”, se arata…

- „Sa va fie rușine pentru modul in care va bateți joc de oamenii care v-au ales! UNLIKE de la mine!”, este unul dintre mesajele pe care Iohannis le-a primit pe pagina rețelei de socializare. Altcineva scrie: „Rușine domnule președinte! Va complaceți in colaca morala a unui partid fara scrupule și…

- Competentele lingvistice in limba engleza ale Vioricai Dancila, propusa premier de PSD, au fost puse la indoiala dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebari adresa in engleza. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat azi ca Dancila "stie engleza…

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik. Site-ul rusesc Sputnik este de parere ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerea Vioricai Dancila în funcția de…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Traian Basescu a postat pe contul personal de Facebook un mesaj adresat președintelui Klaus Iohannis, ca reacție a propunerii Vioricai Dancila în funcția de premier al României. ”Jucati, Domnule Presedinte ! Cred ca merita. Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana…

- Delegatia PSD-ALDE a terminat consultarile cu seful statului. Liviu Dragnea a facut declaratii ulterior si si-a exprimat speranta ca presedintele va accepta propunerea PSDin persoana Vioricai Dancila. „I-am prezentat presedintelui in mod oficial si direct propunerea noastra, in persoana doamnei Viorica…

- Catalin Ivan afirma, intr-o postare pe Facebook , ca nominalizarea de catre PSD a Vioricai Dancila pentru postul de prim ministru a fost primita cu "perplexitate si amuzament" in randul parlamentarilor europeni.

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost autoarea unei mari gafe in timpul unui interviu dat in martie 2017, cand a declarat ca Pakistanul si Iranul sunt „state membre“ ale UE.

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan este total nemultumit de nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. El a scris cuvinte acide pe pagina personala de Facebook. "Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta…

- Fostul președinte Traian Basescu, președinte al PMP ii transmite lui Klaus Iohannis ca are „indreptatirea si obligatia politica sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier”, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit „inapta” pentru guvernare. ”Deci, jucati, va rog, domnule…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu critici dure dupa ce PSD a anuntat ca va merge la Cotroceni cu Viorica Dancila drept propunere pentru inlocuirea premierului demisionar Mihai Tudose. "Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy", scrie Basescu pe Facebook. Liderul PMP vine insa…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…