Video VIRAL. Herman Gordon, trimis de studenți în vacanță Studenții Universitații din Bristol s-au gandit sa-i faca un cadou lui Herman Gordon, un portar care nu mai avusese o vacanța de 10 ani. Așa ca au strans bani ca acesta sa mearga in Jamaica, țara sa natala, și sa petreaca o saptamana alaturi de familie. "Am facut asta pentru ca știu ca toata lumea ii iubește pe Herman pentru energia sa. M-am gandit sa-l trimit in țara sa de origine, Jamaica", a spus Hadi Al-Zubaidi, cel care a venit cu ideea, potrivit CNN. Mobilizare masiva pe Facebook Campania a devenit virala pe Facebook. Studenții au reușit sa stranga chiar mai mult… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

