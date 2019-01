VIDEO VIRAL. Clipul face înconjurul lumii Pe ritmuri de shuffle dance, directorul unei școli din China a atras atenția elevilor, care stateau mai tot timpul cu ochii in telefoane și laptop-uri. VEZI ȘI Ține o lumanare aprinsa 12 minute. Incredibil ce se intampla Totodata, directorul chinez și-a dorit ca elevii sai sa faca mișcare, așa ca a invațat repede pașii de dans și a inceput sa danseze in curtea școlii. Repede, elevii i-au urmat exemplul, la scurt timp devenind un mod amuzant și sanatos de a petrece timpul liber. CITEȘTE ȘI Zodii cu suflet divin. Iși merita locul in Rai Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

