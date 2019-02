Stiri pe aceeasi tema

- Margherita de la Clejani a fost umilita pe internet de Andrei Duban! Actorul a postat o poza cu vedeta, insotita de un mesaj care lasa loc sa se inteleaga ca Marga ar fi o femeie urata si ca a exagerat cu operatiile estetice. Dar, ce zice Margherita despre gestul lui Andrei Duban?

- In cursa „Ultima Șansa”, Iuliana Luciu și Margherita de la Clejani au ajuns pe ultimul loc, ceea ce le-a adus și riscul de a fi eliminate. In cutia securizata s-a aflat elefantul care, de aceasta data, a fost roșu. Astfel, prima echipa eliminata in sezonul 2 Asia Express este formata din Iuliana și…

- Margherita din Clejani este una dintre cele mai dorite vedete din showbiz, dar... e cam ghinionista in dragoste. Vedeta s-a afișat de multe ori cu diverși iubiți, insa niciunul nu s-a ridicat la așteptarile Margheritei.

- Viorica si Ionita de la Clejani au o familie frumoasa, doi copii mari, insa se gandesc ca ar fi loc si pentru inca un membru. Cantareata a declarat la “Acces Direct” ca daca o fi sa fie, asteapta cu drag. Viorica si Ionita de la Clejani au facut un test al dragostei la “Acces Direct”, acolo unde ea…

- Chiar daca Viorica și Ionița de la Clejani au o familie frumoasa, cei doi iși mai doresc inca un copil. Cunoscuta cantareața de muzica lautareasca a declarat ca, daca o sa ramana insarcinata din nou, o sa fie foarte fericita. Invitați la emisiunea ”Acces Direct", cei doi au facut un test al dragostei,…

- Margherita de la Clejani nu pare sa aiba noroc in dragoste, dar in anul care vine și-a propus sa iși gaseasca și ea jumatatea. Fiica Vioricai și a lui Ionița de la Clejani vrea neaparat sa iși gaseasca un partener de viața. Vedeta a fost la o ghicitoare, care i-a prezis ca o sa se marite in Beverly…

- Viorica de la Clejani a luat o decizie importanta cu privire la felul in care arata. Dupa ce s-a pus pe slabit, Viorica de la Clejani vrea sa-i calce pe urme fiicei sale, Margherita. Artista este decisa sa se opereze.