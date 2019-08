Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila le-a transmis miniștrilor ALDE, dupa ce formațiunea lui Calin Popescu Tariceanu a decis sa iasa de la guvernare, ca daca nu vor demisiona din Guvern atunci PSD ii va tine in functie. „Dna Manescu (Ramona Manescu, ministrul de Externe din partea ALDE, n.r.) va ramane in Executiv,…

- Declarații Viorica Dancila. LIVE TEXT: - Am vrut sa discut cu fiecare președinte de Organizație, sa vedem opinia din teritoriu, ca la sfarșit sa putem avea o decizie. In unanimitate, colegii au susținut ca trebuie sa continuam guvernarea. Avem responsabilitate fața de cei care ne-au acordat…

- Liderii PSD nu au asteptat anuntul oficial al ALDE privind iesirea de la guvernare si au decis, deja, in sedinta Comitetului Executiv National, interimari pe portofoliile detinute de acest partid. Marti, ministrii ALDE: Anton Anton, de la Energie, Grațiela Gavrilescu, vicepremier și ministrul Mediului,…

- Miniștrii ALDE demisioneaza marți din Guvernul Dancila, au declarat surse politice pentru Mediafax, urmând ca, în ședința Biroului Politic Național de la ora 16.00, sa fie decisa ieșirea ALDE de la guvernare și o alianța cu Pro Romania. De asemenea, Calin Popescu Tariceanu ar urma sa demisioneze…

- Consiliul de Mediu, prezidat miercuri de ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, impreuna cu vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, s-a finalizat cu un succes notabil prin agrearea abordarii...

- "A fost o onoare, dar in acelasi timp si o mare responsabilitate pentru mine ca sa co-prezidez Consiliul de Mediu, alaturi de ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes. Presedintia romana a pus un accent sporit pe avansarea obiectivelor agendei Uniunii Europene privind protectia mediului si schimbarile…

- Delegatia oficiala condusa de Ioan Denes, ministrul Apelor si Padurilor, s-a aflat la Corod, in judetul Galati, sa vada urmarile inundatiilor care au lovit localitatea in noaptea de 3 spre 4 iunie 2019. Una dintre masinile din convoi s-a blocat in noroi pe o ulita din sat. Inainte, primarul din Corod…