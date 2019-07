Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a spus, sambata seara, la Sibiu, ca organizațiile locale ale PSD vor avea cate un target la alegeri, iar daca acesta nu va fi atins, liderii sa iși dea demisia.Intrebata la Sibiu daca organizațiile locale vor avea cate un target pentru alegeri, Viorica Dancila a raspuns afirmativ,…

- „Inainte de a incheia conferința de presa, vreau sa mai fac o precizare. Am vazut ca a ieșit in spațiul public ca am intrat pe o intrare laterala, ca mi-a fost teama, ca au fost 20 de persoane care au protestat la aceasta locație. Nu. Am intrat pe intrarea principala. In partea laterala au stat cei…

- Andrei Caramitru a lansat un atac impotriva premierului Viorica Dancila, pe care o acuza ca vrea sa aprobe construirea Muzeului Holocaustului in curtea Muzeului Antipa.„Vasilica a declarat ca va face Muzeul Holocaustului in curte la Antipa. Așa va fi distrusa zona Pieței Victoriei. Este…

- PSD trece printr-o situație complicata! Macinat de scandaluri interne, ramas fara Liviu Dragnea, cu Viorica Dancila ajunsa șefa și cu un scor dezastruos la europarlamentare, partidul aflat la putere se chinuie sa iși gaseasca un candidat la prezidențiale, iar viitorul nu suna deloc bine.Insa,…

- Premierul Viorica Dancila a fost asteptata, sambata, la Sibiu, unde participa la Conferinta de alegeri a organizatiei judetene, de cativa protestatari. Pentru a-i evita, premierul a intrat in Centrul Cultural ”Ion Besoiu” pe o intrare secundara.Viorica Dancila si alti lideri social-democrati…

- Dupa ce a fugit patru ore de protestatarii clujeni, premierul Viorica Dancila a dat declarații de presa la finalul vizitei efectuate la Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hațieganu" (UMF) din Cluj-Napoca.