Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a spus ca o remaniere guvernamentala este posibila oricand daca unul dintre ministrii PSD nu indeplineste programul de guvernare sau nu face performanta. "Este posibila o remaniere oricand. Am spus ca atunci cand unul din ministri nu indeplineste programul de guvernare, nu face performante,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost intampinat de mai multi protestatari inainte de conferinta de alegeri a organizatiei judetene Constanta, oamenii scandand "Analfabeta", "Hotii, hotii", "La puscarie".Mai multe persoane s-au strans, vineri, in jurul orei 17.00, in fata Centrului Multifunctional…

- 'Guvernul PSD a schimbat in bine imaginea Romaniei. Suntem a doua tara din Europa la nivel de crestere economica, iar aceste performante sunt recunoscute la cel mai inalt nivel, chiar de presedintele SUA. PSD este partidul aflat acum in crestere in sondaje si acest lucru ii sperie pe adversarii nostri…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, a lansat astazi un atac dur la adresa liderului PSD, Viorica Dancila. Acesta spune, intr-o postare pe Facebook, ca il bucura decizia celor de la ALDE de a ieși de la guvernare și ii sugereaza Viorica Dancila "sa plece acasa". Oare cați oameni trebuie sa iți spuna…

- Federația Elevilor din Romania (FER) condamna solicitarea facuta de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila catre ministrul educației, de a decala inceperea școlii pana pe 16 septembrie, ca un sacrificiu in favoarea firmelor de turism, in ciuda faptului ca inceputul anului școlar a fost fixat prin…

- Ziarul Unirea DEMISIE din Guvernul Dancila, in urma scandalului legat de crimele din Caracal. A rezistat doar 6 zile in fotoliul de la minister In urma unei convorbiri cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, ministrul de la Interne, Nicolae Moga, a declarat marți ca iși va da demisia din funcție…

- Șefa PSD Viorica Dancila s-a dezis din nou de relația cu Liviu Dragnea, în cadrul disputelor din cadrul CEX-ului de marți, și l-a acuzat pe acesta ca a ținut-o izolata la Palatul Victoria.

- "Legat de remaniere, (...) de saptamana viitoare incepem evaluarea pe fiecare minister in parte, astfel incat atunci cand vom face o remaniere asta va fi raportata la masurile din programul de guvernare, la activitatea fiecarui ministru, la modul in care a comunicat masurile pe care le-a luat si…