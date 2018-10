Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni, la Ankara, intr-o declaratie comuna cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, ca tinta celor doua state in ceea ce priveste cooperarea economica este atingerea unui nivel al schimburilor comerciale care sa se situeze la 10…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere tete-a-tete cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Dupa discuții, Erdogan a oferit un dineu oficial in onoarea prim-ministrului Romaniei. Erdogan i-a aratat lui Dancila palatul sau de jumatate de miliard de euro, o construcție de 4 ori mai mare…

- Premierul Viorica Dancila va avea, luni, in cursul vizitei pe care o efectueaza in Turcia, o intrevedere tete-a-tete, la Palatul Prezidential, cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, urmata de participarea la semnarea unor documente bilaterale si la declaratii comune. Potrivit Guvernului,…

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, luni, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in debutul unei vizite pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. "Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential…

- Actorul Florin Calinescu a comentat, in mediul online, despre Liviu Dragnea, președintele PSD. Acesta a vorbit și despre asemanarile dintre Liviu Dragnea și președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Florin Calinescu a vorbit, in mediul online, despre președintele PSD, Liviu Dragnea, despre condamnarea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care a atribuit unui ''complot'' american caderea brusca a lirei turcesti, a acuzat luni SUA ca incearca sa loveasca Turcia ''in spate'', relateaza AFP. "Pe...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca au declansat "razboi economic" impotriva Turciei, afirmand ca este pregait sa colaboreze cu Rusia, China si Iran pentru stabilizarea monetara, in contextul deprecierii puternice a lirei turce.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, denunta, intr-un articol publicat in cotidianul The New York Times, "actiunile unilaterale" ale Statelor Unite impotriva Turciei, avertizand ca Administratia de la Ankara ar putea cauta alti aliati.