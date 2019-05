Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o apostrofa. „Rusine!", „Viorica Docila!", „Doamna Dancila, cea mai docila!",…

- Premierul aflat la Hunedoara a fost intrebata de o femeie: ”Doamna Dancila, o intrebare va rog, de ce nu va dați demisia? Aprobați legi și numai rau faceți”. Viorica Dancila a reacționat imediat: ”Pentru ca aceste legi sunt pentru oameni și eu sunt un bun roman și un bun roman ține cu Romania…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, la Summit-ul Șefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1 din Croația, ca Romania va organiza pe 17 mai, la Timișoara, cea de-a șaptea reuniune ministeriala a Dialogului pe teme de educație, in formatul 16+1.„In cadrul intervenției, prim-ministrul ...

- Premierul Viorica Dancila spune ca nu va abroga "Ordonanța lacomiei", pentru ca are și "aspecte bune", și ca vor fi doar unele modificari, tot prin Ordonanța de Urgența a Guvernului. Ea nu a precizat ce anume va fi modificat în Ordonanța 114, susținând ca nu sunt finalizate…