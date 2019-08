Fotbal: Minerul joaca, vineri, ultimul amical din aceasta vara

Minerul Baia Mare are programat vineri, 16 august, de la ora 18.00, ultimul meci amical in aceasta vara, in deplasare, cu Somesul Dej, o echipa din Liga 4 a judetului Cluj. Este ultima verificare a fotbalistilor pregatiti de Dorin Toma, Vlad Ungureanu si Marius Marian inaintea… [citeste mai departe]