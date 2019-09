Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat duminica, la Constanta, ca Romania trebuie sa aiba si oportunitati egale cu statele membre ale Uniunii Europene, nu doar obligatii, ea subliniind ca masurile cu impact social-economic luate de PSD sunt ''masuri europene''.

- Marius Pirvu a fost eliberat din aceasta funcție. Premierul Viorica Dancila l-a eliberat, joi, pe Marius Pirvu din funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) și l-a numit pe Horia-Miron Constantinescu, ce a deținut poziția de șef al Comisariatului…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a scris, sâmbata, pe Facebook, ca Viorica Dancila „își pune miniștrii sa îi traduca gafele”, dupa ce aceasta a declarat în Parlamentul European ca vrea gazduirea unei agenții europene de combatere a atacurilor cibernetice care…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, marti, in Parlamentul European, bilantul Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si a vorbit despre cele 90 de dosare finalizare, despre 2.500 de evenimente si reuniuni organizate si despre adoptarea a 84 de concluzii. ”A fost important sa aratam ca institutiile…

- "Procesul de legiferare in Romania nu s-a imbunatatit" Presedintele Klaus Iohannis îi cere guvernului sa initieze cu prioritate un proiect de lege cu masuri prin care sa aseze legislatia pe coordonatele statului de drept. Seful statului subliniaza ca acestui demers trebuie sa…

- In data de 05 iunie 2019, Romaniei i-au fost virate de la Uniunea Europeana 88 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), ajungandu-se astfel la suma de 1,7 miliarde euro, intrata de la inceputul acestui an in contul plaților directe efectuate de APIA. Aceste fonduri au ajutat fermierii…

- Maramureseanul Remus Borza a fost eliberat din functia de consilier onorific pe probleme economice al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului publicata luni in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza in urma declaratiilor facute sambata de acesta…

- Mai multe masuri economice incluse in ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114 vor avea, probabil, efecte negative asupra dezvoltarii economice a Romaniei, a declarat vineri seful misiunii FMI pentru Romania,...