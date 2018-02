Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Serban Ionescu, Carol Ionescu, a facut marturisiri cutremuratoare legate de moartea tatalui sau. Carol Ionescu a povestit si ce lectie de viata i-a dat tatal lui, Serban Ionescu, atunci cand avea rezultate proaste la scoala.

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- Viata i s-a schimbat complet, dupa ce si-a vazut moartea cu ochii! Gabriel Cotabita a vorbit despre problemele intampinate, dupa ce si-a revenit din coma si s-a recuperat complet. Aflat intr-un platou de televiziune, talentatul artist s-a sensibilizat cand a auzit o intrebare delicata.

- Starul din „Singur acasa“ e foarte mandru de fina sa, cu care are o relatie speciala, si a facut dezvaluiri despre tatal sau care il batea cand era mic. Actorul in varsta de 37 de ani a vorbit intr-un podcast difuzat de Marc Maron despre relatia stransa pe care o are cu fiica fostului sau prieten,…

- Sora Denisei Raducu, Adelina, a fost invitata la o emisiune de la Kanal D, unde a facut marturisiri cutremuratoare despre tanara artista care s-a stins tragic din viața. Aceasta a vorbit despre tratamentele urmate de sora sa, dar și despre greutatea la care aceasta ajunsese inainte sa moara. Citeste…

- Este o mama fericita, cu 3 copii minunați, dar viața Emiliei Ghinescu nu a fost intotdeauna ușoara. Pentru prima oara, artista vorbește despre dramele pe care le-a trait si isi dezvaluie secretele in fata Andei Adam. Vedeta a vizitat-o pe artista la ea acasa. Astfel, a aflat despre cruntele batai pe…

- Viorel Lis trece prin momente cumplite dupa operatia de colecist suferita saptamanile trecute. Fostul edil al Capitalei a marturisit ca medicii au ramas socati cand au vazut cat este de bolnav.

- Dana Grecu, una dintre cele mai incisive prezentatoare de la Antena 3, a anuntat ca poarta un alt nume dupa ce a divortat de cel cu care a avut o casnicie de 20 de ani. "Stiti ca avem o relatie de sinceritate. Asa sper ca o percepeti. Asta sunt si nu am cum sa fiu altfel. Sunt un pic mai tuflita. N-am…

- O destinație culturala și spirituala, mangaiata de un soare bland de primavara, deși in alte parți de lume gerul este inca stapan, este Țara Sfanta. Agenția de turism Ultramarin va invita in Israel, intr-o calatorie care trebuie facuta o data in viața.

- Decizia extrema luata de Sergiu Curca in prima zi a acestui an i-a ingrozit pe toti cunoscutii. In ziua in care a fost condus spre locul in care isi va dormi somnul de veci, tanarul artist de muzica populara i-a avut aproape pentru ultima data pe cei care l-au iubit. Mama lui, ingenuncheata de durere,…

- Monalisa Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti, doborata in mod fulgerator de cancer, a lasat in urma ei multa durere si multa uimire. De profesie make-up artist, superba satena reusise sa ascunda suferinta ei fata de multi oameni, iar ultimele zile din viata si le-a petrecut in spital. O femeie…

- Adriana Bahmuteanu facea echipa cu Cristi Brancu si Bianca Sarbu, in emisiunea „Agentia VIP", dar a anuntat azi ca demisioneaza. Vestea i-a socat pe toti, mai ales ca a venit atat de brusc. Cu toate acestea, Adriana Bahmuteanu nu mai putea astepta. Vedeta are niste probleme de sanatate care nu-i…

- Connect-R face marturisiri de suflet in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Ștefan Relu Mihalache sau Connect-R , unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, este invitatul Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, difuzata in ultima zi a anului, de la ora 13:00, la…

- O locuitoare a statului New York din Statele Unite a cumparat un bilet de loterie ciștigator in timp ce statea la coada pentru a verifica alte bilete la chioșc, transmite Agenția UPI. Nicolina Pitruzzella, in virsta de 55 de ani, a comunicat publicației ca a decis sa-i cedeze rindul unui alt barbat,…

- S-au scurs 28 de ani de la Revoluție. Ani in care s-au intamplat multe, s-au schimbat multe. Și mulți par sa fi uitat. Nu și Oana Roman, care, deși avea pe atunci 13 ani, a trait evenimentele la intensitate maxima. Joi, de la ora 15.00, in deja cunoscuta emisiune Oana punct Roman, difuzata in fiecare…

- Cornelia Catanga si-a deschis inima si a facut declaratii cutremuratoare despre moartea mamei sale, dar si despre clipele grele in care s-a simtit la capatul puterilor si a vrut sa isi puna capat zilelor. Casatorita cu muzicianul Aurel Padureanu, vedeta a reusit sa treaca peste aceste greutati cu ajutorul…

- Astazi e o zi de sarbatoare in familia Simonei Gherghe. Mama vedetei implineste o frumoasa varsta, iar aceasta a surprins-o cu un mesaj emotionant pe care l-a postat pe retelele de socializare. In randurile scrise pentru cea mai importanta femeie din viata ei, fosta prezentatoare de la "Acces Direct"…

- A luat un suflet nevinovat care i-a picat in cale. Mecanicul metroului face dezvaluiri șocante despre cele intamplate! Magdalena Șerban, criminala de la metrou s-a luptat, ani la randul, cu o boala de care familia a incercat sa o vindece.

- Viata nu a fost foarte iertatoare cu Alina Ciucu, fata impinsa in fata trenului, la statia de metrou Dristor din Capitala. Aceasta a fost adoptata si catre vecinii sai cu suflet mare, iar apoi a plecat la Bucuresti pentru a-si face un drum bun in viata.

- In cadrul unui nou studiu, cercetatorii de la UCL Institute of Healthy Ageing din Statele Unite au putut prelungi speranta de viata a drojdiei, viermilor si mustelor prin inhibarea unei anumite enzime. Avand in vedere ca si oamenii au aceasta...

- Multi il stiu, insa putini ii cunosc povestea de viata! In spatele zambetului pe care il afiseaza mereu, acesta ascunde o poveste de-a dreptul emotionanta. Valentin Sanfira a vorbit in emisiunea „Agentia VIP” despre momentele grele din viata sa atunci cand nu avea nici macar ce pune pe masa.

- Saveta Bogdan le-a indeplinit dorinta parintilor sai, dincolo de moarte. Aceasta s-a luptat cum a stiut ea mai bine pentru a recupera casa parinteasca. In emisiunea „Agentia VIP” de pe Antena Stars, cantareata de muzica populara, Saveta Bogdan, a povestit despre lupta apriga pe care a avut-o in instanta.

- Elena Gheorghe a avut o copilarie impartita intre muzica si credinta! In emisiunea „Agentia VIP”, mama Elenei Gheorghe a vorbit despre copilaria artistei, cat si despre nazdravaniile pe care le-a facut pe vremea cand era doar o copila.

- Avea tot ce isi putea dori o femeie: o cariera si iubirea celor dragi, insa verdictul medicilor a ingenunchiat-o de durere. Ana Mardare a vazut moartea cu ochii, dupa ce a aflat de tumoarea de care sufera. Aceasta a vorbit in emisiunea “Agentia VIP” despre cum s-a apropiat de Dumnezeu in toata aceasta…

- In satul in care au locuit tinerii care l-au asasinat pe Ion Constantin, iar pe sotia lui au ranit-o e o liniste apasatoare. Familiile celor doi, dar si vecinii sunt socati de faptele lor. Unul dintre verii lui Andrei Simion a povestit ca tatal lui a fost operat pe cord deschis in urma cu patru luni.…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea „Agenția VIP” despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate, pentru…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea "Agenția VIP" despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis Oanei desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate…

- Când temperaturile scad, regleaza-l în mod de iarna. Cum faci asta? Cu ajutorul unei chei hexagonale. Când trece iarna, ai grija sa folosești din nou cheia pentru a reduce presiunea de pe cauciuc. Daca ramân tot timpul în regim de iarna, geamul și rama…

- Banii constituie unul din mijloacele care, inevitabil, dicteaza nivelul de trai al oamenilor, bunastarea materiala. Fiecare persoana este tentata sa-și sporeasca câștigurile, acest lucru fiind de altfel unul dintre atuurile marilor oamenilor de succes. Din pacate, nu toți…

- Necazurile se tin lant in viata lui Calin Geambasu. Dupa ce a facut publice problemele si discutiile amare pe care le-a avut cu parintii sai, cantaretul a fost pus la grea incercare chiar inainte de sarbatorile de iarna. Un prieten bun s-a stins din viata, dupa o lunga suferinta, iar el a scris un mesaj…

- Stela Popescu si Cristina Stamate – doua mari actrite ale teatrului din Romania. Din nefericire, cele doua artiste au parasit aceasta lume la nici macar o saptamana distanta una de cealalta. Putini au stiut ca intre cele doua exista o prietenie uriasa dincolo de scena. Ele imparteau aceeasi cabina de…

- Administratorul blocului in care locuia Cristina Stamate a facut dezvaluiri cutremuratoare despre ultimele saptamani din viata artistei. De ce a fost chemata Politia acasa la actrita si cine avea grija de ea, aflam din materialul urmator.

- Adriana Bahmuteanu a vorbit pentru prima data in emisiunea "Agentia VIP", despre marea actrita Stela Popescu, care a decedat. Aceasta emotionata a marturisit ca ii este foarte greu sa vorbeasca despre acest subiect deoarece o simte pe Stela langa ea.

- A trait fiecare clipa cu intensitate, a iubit viata si, mai presus de toate, teatrul. Stela Popescu a parasit astazi scena, iar publicul s-a inclinat in fata marei actrite, care, de fiecare data, isi intampina spectatorii cu un zambet larg. La cei aproape 82 de ani, era un munte de energie si voie-buna.…

- Geanina Manea, cea care seamana izbitor, a vorbit in platoul "Agenția VIP" despre relatia pe care a avut-o cu Petru Mircea si despre o posibila impacare dintre care ar putea avea loc intre cei doi.

- Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, nu se poate obisnui cu gandul ca fiica ei a pierit. Femeia plange neincetat si nimeni nu-i poate intra in voie. Parintii cantaretei se duc in fiecare zi la mormantul artistei, chiar si noaptea.

- Ministerul Mediului a primit aproape 190 de solicitari de interventie, dar cele mai multe nu au fost convingatoare. In unele zone ale tarii ursii ataca aproape zilnic, spun autoritatile locale. De vina e suprapopularea, dupa renuntarea la cotele de vanatoare.

- Paula Chirila a facut marturisiri dureroase in cadrul emisiunii „Agentia VIP” de la Antena Stars, vorbind despre șocul morții tatalui ei. Fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru fiul meu” a vorbit despre relația pe care a avut-o cu tatal ei, prin ce incercari a fost nevoita sa treaca și ce nu și-a…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de suplimentarea locurilor pentru circuitele in Israel cu plecare din Cluj. Ca si noutate pentru anul 2018 va propunem programe de 7 nopti – 8 zile, cat si circuitele combinate Israel – Iordania. De ce sa alegi un circuit in Israel?…

- Au trecut cațiva ani de cand s-au desparțit de public, fiecare dintre ele alegand sa iși urmeze visurile departe de ochii curioșilor. Foarte departe! Nicoleta (37 de ani) s-a stabilit la Miercurea Ciuc, unde s-a ocupat exclusiv de creșterea celor patru copii ai sai, dar și de bunul mers al casniciei…

- O cunoscuta blonda de la noi a incercat sa isi ia viata, nu o data, ci de mai multe ori. Vedeta a facut marturisiri socante, despre dorinta ei din copilarie…de a muri si nu stia cum sa faca sa se sinucida.

- La 30 de ani, Leo Messi continua sa fie intr-o forma fizica excelenta și este unul dintre cei mai buni jucatori din lume. Starul Barcelonei a luat o decizie radicala in 2014, dupa ce a pierdut finala Campionatului Mondial, 0-1 cu Germania. Și-a angajat un nutriționist, Giuliano Poser, și totul i-a mers…

- Ce a facut Maria Constantin imediat ce a anunțat divorțul de Toader. Artista a dezvaluit ca a consultat un psiholog și ca starea ei nu a fost deloc una buna. La aproape doua luni de cand a decis sa divorțeze de Marcel Toader și in urma acuzațiilor de infidelitate din partea acestuia, interpreta a recunoscut…