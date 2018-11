Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la 25,2% in octombrie, arata datele oficiale publicate luni, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani si subliniind adancirea impactului crizei valutare asupra consumatorilor si economiei, transmit DPA si Reuters preluate de Agerpres. Majorarea…

- Ciocniri intre tineri greci si politie au avut loc luni in centrul Atenei, dupa ce un protest impotriva reformei educatiei a degenerat in violente atunci cand manifestantii au ajuns in Piata Syntagma din fata parlamentului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Protestatarii au aruncat in…

- Coletul suspect care a determinat vineri evacuarea sediului Ministerului grec de Externe s-a dovedit a fi inofensiv, fiind vorba cel mai probabil de o farsa, relateaza Reuters. Pachetul, adresat vicepremierului Yiannis Dragasakis, continea de fapt un tensiometru electronic, au precizat surse citate…

- Politia greaca a evacuat vineri sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, dupa sosirea prin posta a unui colet suspect, au indicat oficiali din politie citati de Reuters si ANA. O echipa de genisti a fost chemata sa intervina, dar nu exista deocamdata alte informatii. …

- Ciocniri intre poliție și separatiștii catalani, sambata, in centrul Barcelonei, la o manifestație organizata in semn de protest fața de un nou marș al poliției spaniole, care cere salarii mari. Vezi galeria foto + 5 + 5 Separatiștii au aruncat cu vopsea in polițiști, acoperind scuturile oamenilor legii,…

- Miii de oameni s-au adunat sambata dupa-amiaza la Salonic si au protesta violent fata de schimbarea numelui tarii vecine, Macedonia, in Macedonia de Nord, acestia considerand ca noul nume n-ar trebui sa aiba nicio legarura cu regiunea istorica

- Poliția din China a reținut 46 de persoane care protestau violent in orașul Leiyang in cadrul unei manifestații impotriva sistemului educațional din țara, la care au participat peste 600 de persoane, relateaza Reuters.Protestatarii au auncat sticle, caramizi și pocnitori in polițiștii care…

- Guvernul federal german este pregatit sa ofere asistenta politieneasca landului Saxonia daca i se va cere aceasta, a afirmat marti ministrul de interne Horst Seehofer, in contextul unor preocupari crescande legate de capacitatea statului de a limita violenta in contextul in care a avut loc un atac mortal,…