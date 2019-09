Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii aflati pe strazi in doua zone separate din Paris. Sute de „veste galbene” au demonstrat, evenimentele degenerand in...

- Politia franceza a folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii aflati pe strazi in doua zone separate din Paris, informeaza Agerpres, citand dpa si Reuters. Dupa ciocnirile cu demonstrantii ecologisti inregistrate in suburbiile capitalei franceze, fortele de ordine din sudul zonei…

- “Vestele galbene” au iesit in strada si in acest weekend in Franta, unde s-au semnalat din nou incidente si la Paris au fost retinute 106 persoane, potrivit news.ro.In capitala Frantei au fost mobilizati 7.500 de politisti pentru a mentine ordinea la manifestatiile si evenimentele prilejuite…

- Autoritatile franceze au anuntat desfasurarea unui dispozitiv de securitate impresionant sambata la Paris, cu ocazia unei noi mobilizari a "vestelor galbene", care coincide cu Zilele patrimoniului si marsul pentru clima, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul de Interne si Prefectura politiei…

- Autoritatile franceze au anuntat desfasurarea unui dispozitiv de securitate impresionant sambata la Paris, cu ocazia unei noi mobilizari a "vestelor galbene", care coincide cu Zilele patrimoniului si marsul pentru clima, informeaza AFP. Ministerul de Interne si Prefectura politiei se tem de o recrudescenta…

- Politia franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care s-au adunat duminica dupa-amiaza pe bulevardul Champs Elysees, la câteva ore dupa ce presedintele Emmanuel Macron a prezidat parada militara de Ziua Frantei alaturi de mai multi lideri europeni.

- Parada militara, de astazi, de la Paris dedicata Zilei Nationale a Frantei a continuat cu proteste ale „vestelor galbene“. Sute de oameni au manifestat imediat dupa manifestari, s-au luat la harta cu fortele de ordine care au folosit gaze lacrimogene si au si retinut cativa protestatari.

- Protestatarii s-au adunat duminica pe bulevardul Champs Elysees, la cateva ore dupa ce presedintele Emmanuel Macron a prezidat parada militara de Ziua Frantei alaturi de mai multi lideri europeni, potrivit Reuters. Bulevardul din centrul Parisului a fost redeschis traficului de indata ce parada…