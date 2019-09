VIDEO Villarreal - Real Madrid 2-2 / Bale a înscris două goluri, dar a fost eliminat pe final de meci ​Real Madrid a fost condusa de doua ori de Villarreal, pe Estadio de la Ceramica, însa a revenit de fiecare data prin Gareth Bale. Galezul a reușit "dubla" și a adus un punct pentru galactici, dar pe final de meci a fost eliminat.

Villarreal a deschis scorul în minutul 12, prin Moreno, dar Villarreal și Real Madrid au intrat la egalitate la pauza, dupa ce Bale a egalat în prelungirile primei reprize (45+1'). În partea secunda, gazdele au trecut din nou în avantaj, dupa ce Gomez a înscris în minutul 74.



Scorul final a fost stabilit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

