- Inspectoratul pentru Situații de Urgența, prin sistemul RO=ALERt, a anunțat brașovenii ca, pana la ora 19.45, sunt vijelii puternice la Brașov, grindina de dimensiuni medii și descarcari electrice. ISU a fost alertat sa intervina in mai multe locuri din Brașov. Revenim cu amanunte pe masura ce acestea…

- Purtatorul de cuvant al Primariei Brașov, Sorin Toarcea, a anunțat ca a fost avizata, in Comisia de Circulație, solicitarea Protopopiatului Ortodox Brașov pentru organizarea, in data de 16 august, intre orele 21.00-22.00, a unei parade a portului popular, la care vor participa 700-800 de tineri. Aceștia…

- Probleme la Arena Mall din Bacau. Magazinul a fost inundat in urma ploilor de azi, iar din primele informații, tavanul de la una din bai a cazut peste o femeie, ranind-o. Femeia careia i-au cazut in cap bucați de tavan in toaleta de la ultimul etaj... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov a fost anunțat printr-un apel la 112, ca pe str. Aleea Uzinei din Victoria, in curtea S.C. Avis Dor Ecologic, se afla un pui de urs imobilizat. La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmerie de la Postul de Jandarmi Montan Sambata. Datorita faptului…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in municipiul Brașov și cateva localitați din județ, in zilei de joi și vineri (27-28 iunie), conform urmatorului program: Joi, 27 iunie in intervalul 08.30…

- Și drumarii au avut de furca din cauza condițiilor meteorologice. Ploaia abundenta și vantul puternic au creat probleme pe DN13, in zona Padurii Bogații. Un copac s-a rupt pe DN13, fiind necesara intervenția drumarilor care l-au indepartat cu ajutorul drujbelor, iar traficul rutier a fost reluat in…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa acorde primul ajutor unui barbat cazut de la o inaltime de aproximativ 4 metri, in jurul orei 13.30, in zon a AFI Palace. „La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD. Barbatul este politraumatizat prin cadere de la inalțime,…

- Spitalul Militar de Urgența „Regina Maria” Brașov aniverseaza 100 de ani de cand unitatea a trecut sub administrație romaneasca, precum si 97 de ani de la acordarea denumirii onorifice „Regina Maria”, prin decret regal. Cu prilejul acestor aniversari vor avea loc o serie de evenimente in zilele de…