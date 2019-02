Stiri pe aceeasi tema

- O familie din orașul american Detroit a fost data afara dintr-un avion al American Airlines, miercuri seara, dupa ce ceilalți pasageri s-au plans ca oamenii "miroseau urat". Yossi Adler, soția lui – Jennie – și fiica lor in varsta de un an și șapte luni se intorceau acasa dupa o vacanța la Miami, Florida.…

- Sorina Pintea considera ca in acest moment centrele de permanența din județul Timiș nu și-au dovedit eficiența, deoarece numarul pacienților care ajung la Urgențe este in continuare in creștere. Va reamintim ca in județul Timiș funcționeaza 48 de centre de permanența. Acestea, in teorie,…

- John Stones, 24 de ani, a pus capat relației de noua ani cu Millie Savage, cu care are o fetița de un an și jumatate. Prilej cu care le-a lasat pe drumuri pe rudele ei. Parinții și fratele fostei iubite au fost dați afara din casa și nici nu mai au surse de venit. Asta pentru ca traiau din salariul…

- Noi imagini cu tineri victime ale drogului ”zombie” au aparut in Timișoara. Un tanar este filmat in timp ce cade inert pe o masa, in frig, paralizat de .... The post Imagini cu un adolescent care cade pe masa, afara in frig, paralizat de drogul „zombie”, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana…

- Imediat dupa eșecul cu CFR, 0-2, Becali l-a sunat pe Dan Alexa pentru a vorbi despre o posibila numire la FCSB. Tehnicianul de 39 de ani a venit duminica la București, cei doi au discutat cateva ore, apoi Alexa s-a intors la Timișoara. Chiar daca era creditat cu cele mai mari șanse sa fie numit "principal"…

- La mai bine de 36 de ore de cand n-a mai cazut niciun fulg de zapada, situația de pe strazile Timișorei continua sa fie dezastruoasa. Cele 45 de utilaje cu care se lauda Primaria ca le-ar deține SDM au intra la… apa. Sau au devenit invizibile. Daca pe arterele principale se poate circula totuși cat…

- Mijloacele de transport in comun au circulat la fel de greu ca mașinile pe strazile Timișoarei. Județul Timiș se afla sub cod portocaliu inca de sambata dimineața și iese de sub el abia duminica, la ora 12. Sambata, mai multe tramvaie au ramas blocate pe linii, iar greutatea zapezii adunata…

- Mult trambițata lege a salarizarii bugetarilor, care i-a fericit pe unii, in mod special pe funcționarii din administrația publica locala, Post-ul Polițiștii, nemulțumiți: “Sistemul de ordine publica, siguranța naționala și aparare, lasat in afara Legii salarizarii” apare prima data in Gazeta Dambovitei…