Stiri pe aceeasi tema

- Ploile continua sa faca prapad in judetul Buzau. Mai multe drumuri au fost rupte de viituri, intre care Drumul Judetean 203 K, la Lopatari, zeci de gospodarii au fost inundate iar un cioban a fost la un pas sa fie luat de apa, cu oile sale.

- Ploile torențiale au facut prapad in sudul județului Alba. De la intrarea in satul Sebeșel, spre Rachita pe drumul 704A, catre Transaplina și o buna parte din colonia Petreștiului au fost inundate. In urma ploilor torențiale care au cazut in ultimele ore, s-a format o viitura din cauza scurgerilor…

- A fost prapad in comunele Viperești și Tisau, dupa ce o rupere de nori a inundat mai multe gospodarii și a facut impracticabile doua drumuri. La Sangeru (județul Prahova), aproape de granița cu județul Buzau, patru copii au fost luați de viitura, o fetița fiind gasita inecata. La Viperești și Tisau,…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.6 s a produs, la ora 03.41, in judetul Buzau, la 122 de kilometri aancime.Cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.59 N ; 26.52 E, la 133 km N de Bucuresti, 53 km V de Focsani si 13 km NV de Lopatari. Totodata epicentrul s a aflat la 228 km de Constanta, 182 de Cernavoda,…

- ANUNT IMPORTANT Compania de Apa S.A. Buzau sisteaza furnizarea serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare la blocurile: J2, J4, J5, J6, H10, H12, H13, H3, H4, H5, H6, J10, J15, J16, J9 și H2, aferente Asociației de Proprietari nr. 28/3 Dorobanti, din municipiul Buzau, incepand cu data…

- UPDATE: O autospeciala de pompieri a reușit sa ajunga la locul incendiului, insa din adapostul pentru animale au mai ramas puține de salvat. In urma cu puțin timp, ISU Buzau a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința și un adapost animale din localitatea Jariștea,…

- In urma cu puțin timp, ISU Buzau a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința și un adapost animale din localitatea Jariștea, comuna Lopatari. Pagubele sunt insemnate. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale de stingere, o autospeciala de transport și…

- Mai bine de jumatate dintre elevii unei clase de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” lipsesc de la cursuri, dupa ce au prezentat simptome specifice gripei. In urma testului rapid, doar in cazul unui elev s-a confirmat diagnosticul de gripa. Direcția de Sanatate Publica a declarat focar de viroza respiratorie…