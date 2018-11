Stiri pe aceeasi tema

- Formula E, prima competitie de monoposturi electrice din lume, va avea incepand din primavara anului viitor o competitie suport numita Roborace, in care vor participa masini electrice autonome. Organizatorii au publicat vineri designul final al mașinilor autonome de curse, iar din punct de vedere estetic…

- Porsche și Lamborghini duc un adevarat duel pentru titlul de cel mai rapid model de strada de pe circuitul german de la Nurburgring. La inceputul anului trecut, Lamborghini Huracan Perfromante a reușit sa parcurga un tur pe Iadul Verde in 6 minute și 52 de secunde. 6 luni mai tarziu, Porsche 911 GT2…

- Mercedes-AMG a prezentat noul AMG GT 4-Door Coupe (versiunea cu patru uși a lui AMG GT) in cadrul Salonului Auto de la Geneva din luna martie. Modelul este disponibil și pe piața din Romania, prețul de pornire anunțat fiind de 99.026 de euro. Acum, reprezentanții Mercedes-AMG au publicat un clip video…

- Așa cum Automarket a anunțat aici, parteneriatul dintre Aston Martin și echipa de Formula 1 Red Bull Racing nu se va opri la hypercar-ul Valkyrie și va continua cu cel puțin un proiect in perioada urmatoare. "Project 003" va fi un nou hypercar Aston Martin cu motor central care va folosi tehnologie…

- Viceprimarul Cristian Ganea se afla in Suedia, unde participa impreuna cu alți colegi de la Primaria Ploiești la conferința CIVITAS Europa de anul acesta, Mobility for U and Me, dedicata transportului urban verde. Suedia este una din țarile cele mai avansate in implementarea politicilor vizand reducerea…

- Acer a prezentat la targul IFA Berlin cel mai ușor laptop cu ecran de 15 inci, un model numit Swift 5 care cantarește sub un kilogram. Modelul se va lansa in noiembrie, cu un preț deloc mic: 1.100 euro.

- Tesla a lansat in aceasta saptamana un nou update prin internet pentru Model S și Model X. Pe langa o actualizare de nivel software pentru sisteme de siguranța impotriva hackerilor, constructorul american a introdus și o opțiune utila imprumutata din lumea smartphone-urilor: "PIN to Drive". Așa cum…

- Infrastructura destinata mașinilor electrice este in continua dezvoltare la nivel internațional, in timp ce producatorii fac eforturi sa lanseze noi modele care sa contribuie la reducerea emisiilor nocive pentru mediu. Germania este una dintre țarile cu o rețea dezvoltata de stații de incarcare pentru…