Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru lansarea noului Toyota Supra au intrat in linie dreapta. Conform reprezentanților producatorului japonez, noul Supra va fi prezentat oficial in luna ianuarie cu ocazia Salonului Auto de la Detroit. Dar fanii Toyota ar putea primi o noua veste buna din partea oficialilor niponi. Conform…

- Toyota a prezentat in cadrul Salonului Auto de la Geneva noua generație Auris. Cateva luni mai tarziu, japonezii au facut un anunț important: hatchback-ul Auris revine la numele Corolla. Acum, cu ocazia Salonului Auto de la Paris, Toyota a venit cu o serie de informații noi cu privire la hatchback-ul…

- Pregatirile pentru lansarea noului Toyota Supra au intrat in linie dreapta. Prezenți in cadrul Salonului Auto de la Paris, reprezentanții constructorului japonez au anunțat ca modelul va fi prezentat oficial in luna ianuarie cu ocazia Salonului Auto de la Detroit. Mai mult decat atat, fanii Supra din…

- Toyota RAV4 a ajuns in acest an la cea de-a cincea generație, iar aceasta a fost dezvaluita cu o jumatate de an in urma pentru piața din Statele Unite. Așteptat in Europa in prima parte a anului 2019, SUV-ul japonez a debutat pe Batranul Continent cu ocazia Salonului Auto de la Paris, iar Toyota a oferit…

- Grupul Renault a publicat lista de noutați pentru Salonul Auto de la Paris, eveniment care iși deschide porțile la inceputul lunii octombrie. Așa cum era de așteptat, pe lista francezilor apare și programul pregatit de Dacia. In cadrul evenimentului din Paris, producatorul de la Mioveni promite sa prezinte…

- BMW continua campania de promovare a noii generații Seria 3. Modelul va fi prezentat oficial in cadrul Salonului Auto de la Paris din octombrie, insa reprezentanții constructorului german vin cu o serie noua de informații pentru a indulci așteptarea fanilor marcii. Așa cum era normal, BMW a publicat…

- Vanzarile de mașini diesel sunt pe o traiectorie descendenta și au o cota de piața de numai 37% la nivelul primei jumatați a anului, iar acest lucru se observa și in clasamentul celor mai populare modele cu un astfel de sistem de propulsie. Potrivit unor statistici realizate de compania Jato Dynamics,…

- Infrastructura destinata mașinilor electrice este in continua dezvoltare la nivel internațional, in timp ce producatorii fac eforturi sa lanseze noi modele care sa contribuie la reducerea emisiilor nocive pentru mediu. Germania este una dintre țarile cu o rețea dezvoltata de stații de incarcare pentru…