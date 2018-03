Stiri pe aceeasi tema

- Destinatia ecoturistica Padurea Craiului a fost prezentata, in perioada 7-11 martie la Targul de Turism de la Berlin, considerat cel mai mare eveniment de profil al lumii. "Cea mai mare atractie o reprezinta, in continuare pentru nemti, zona colinelor transilvane si a satelor sasesti,…

- MOL a finalizat constructia primului terminal GPL din Romania, in Tileagd, judetul Bihor, investitie de peste 2,3 milioane de euro, instatia fiind conceputa sa sustina securitatea aprovizionarii cu propan a clientilor din vestul Romaniei.. Terminalul are o suprafata de peste 10.000…

- Gripa a ucis deja 82 de persoane in Romania in acest sezon Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 82. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, ultimele doua victime sunt un barbat de 69 de ani din judetul Bihor si o femeie…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters.Acuzata…

- Sute de camioane au ajuns la PTF Nadlac II incepand de duminica seara, pentru a iesit din tara dupa 23,00, cand autoritatile ungare au ridicat restrictia de tranzit pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone aplicata la sfarsit de saptamana. Unul dintre soferii aflati in coloana,…

- Marcel Pușcaș și-a lansat programul cu care va candida la alegerile de pe 18 aprilie. Cum se numește și cate pagini are. Programul cu care Pușcaș spera sa rastoarne actuala administrație de la ”Casa Fotbalului” se numește ”Fotbal 3 D – Descentralizare, Democratizare, Dezvoltare” și conține 42 de pagini,…

- Acesta da și cifrele inspaimantatoare ale victimelor accidentelor rutiere, cauzate de infrastructura total deficitara raportat la numarul de mașini: 1.900 de decese pe an și 8.000 de persoane ranite grav, pe an. „Avem in vedere o simplificare a legii achizițiilor publice, deoarece…

- Tragedie in familia fostului fotbalist Florin Pancovici. Baiatul s-a sinucis in scara blocalului din Ploiești, unde locuia impreuna cu familia. Trupul tanarului a fost gasit chiar de mama lui, aceasta revenind acasa deoarece baiatul nu raspundea la telefon și iși facea griji. Femeia…

- ANM a prelungit avertizarea de vreme rea, pana vineri seara, ora 20.00. Treisprezece judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu , cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius. Școlile sunt inchise și joi și vineri in unele județe, inclusiv in Capitala. Autostrazile…

- Tinand cont ca valul de frig ce afecteaza Romania se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada, ISU Arges face urmatoarele recomandari. ・ Imbracați-va gros și evitați expunerea in…

- Doua noi decese provocate de gripa au fost confirmate de medici, fiind vorba despre o femeie de 61 de ani si un barbat de 84 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 37.Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- Ajunși la jumatatea exercițiului financiar european, romanii se trezesc ca, paradoxal, banii europeni vin și mai greu decat in primul exercițiu financiar. Liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan are o explicație: „In 2014, negociatorii noștri au fost slabi și nu au cunoscut domeniile”. Primarul da…

- Dincolo de eforturile de convergenta cu Occidentul, concretizate subunitar dar in crestere spre pragul de 60% din medie, Romania are o serie de indicatori sociali supraunitari (concretizati in procentaje de peste, si mai exact, mult peste 100% in materie de saracie si conditii sociale nefavorabile)…

- Sunteți amatori de dulce? Mancați patiserie aurie, pufoasa, rumena care, inainte de gust, va seduce retina? Va atrag biscuiții multinaționali de la supermarket ambalați in așa fel incat sa va lase gura apa? E in regula, in condițiile in care nu aveți (inca) nici o grija privitoare la chestiuni…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România continua sa ceasca, ajungând acum la 32 de persoane.Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat înca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din…

- Marți, 13 februarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul ZORBA’S DIONYSOS dupa N. Kazantzakis (la Sala Mare, cu publicul pe scena), regia Marcel Țop. Un spectacol care reconciliaza Orientul cu Occidentul, surprinzand peripețiile unui erou colectiv, calauzit de mare, un șaman – la fel ca Don…

- Polițiștii Punctului de Trecere a Frontierei Bors au descoperit, la un control efectuat in momentul in care un barbat de 46 de ani voia sa intre in țara, ca autoturismul pe care-l conducea, in valoare de 40.000 de euro, figura ca „bun cautat pentru confiscare” din Marea Britanie, in data…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor '90 intr-o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook. Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s-a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google.

- Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, era vaccinata, precizeaza CNSCBT. In total, in Romania au fost inregistrate, in aceasta iarna, 17 decese din cauza gripei. Opt dintre decese au fost raportate in aceasta saptamana, fiind vorba despre o fetita de 8 ani din…

- Municipalitatea ii invita pe toți cei interesați sa participe la concursul pentru realizarea logo-ului care „va fi varful de lance al brand-ului. Startul competitiei s-a dat vineri, 09 februarie, iar doritorii vor putea trimite schite pana pe 11 martie. In concurs incepe de azi 09 februarie 2018…

- „Problema cea mai mare in Romania nu e ca Lucan a luat mita sau ca a facut preferențial transplant. Problema cea mai mare in sistem e faptul ca, in cele 40 de spitale, dedicate la nivel național, nu se identifica donatorii” – spune dr. Carmen Panțiș. A renunțat la un job platit mai bine in privat, a…

- Nu mai putin de 600 de persoane din nord-vestul tarii vor invata sa deschida si sa managerieze o afacere in cadrul proiectului Creative START implementat cu bani europeni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Blocul National Sindical.…

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- La secția Drama, miercuri 31 ianuarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul ZORBA’S DIONYSOS, dupa N. Kazantzakis (la Sala Mare, cu publicul pe scena), regia Marcel Țop. Un spectacol care reconciliaza Orientul cu Occidentul, surprinzand peripețiile unui erou colectiv, calauzit de mare, un șaman…

- Compania britanica Vast Resources a incheiat un acord de finantare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading SA, una dintre cele mai mari companii integrate de energie si de comercializare a marfurilor la nivel global, investitia urmand sa fie alocata pentru construirea…

- Despre insemnatatea actului de la 24 ianuarie 1859 au fost invitați sa vorbeasca doi reputați istorici banațeni: Ioan Hațegan, cercetator științific, membru al Academiei Romane – filiala Timișoara și Adrian Deheleanu, muzeograf in cadrul Muzeului Național al Banatului din Timișoara. Dupa…

- Kelemen Hunor a declarat, luni, intr-o conferinta de presa la Oradea ca daca se va merge in actualul ritm si cu aceasta abordare, ”atunci ne vom trezi, cum ne trezim in fiecare an cand vine zapada, ne ia prin surprindere”. ”2018 este un an complicat, Romania ar trebui sa fie deja pregatita…

- Calatorii au scapat de asteptatul autobuzului in statii. Deocamdata vorbim doar de locuitorii din Bihor, judet unde in premiera in Romania, autobuzele sunt monitorizate prin GPS. De acum, oamenii stiu exact cand vine autobuzul si cat fac pana la destinatie.

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- In ultimii douazeci de ani, rata criminalitații s-a redus la mai bine de jumatate din valoarea maxima inregistrata la sfarșitul anilor ‘90. Factorii socio-economici au influențat puternic evoluția ratei criminalitații din Romania. O treime din județele Romaniei au cunoscut o evoluție sinuoasa a ratei…

- Magnatul Ion Tiriac 'isi arata muschii' din nou. Afaceristul revine pe domeniul de vanatoare din Balc, judetul Bihor. A trimis deja Directiei Judetene Sanitar Veterinare o informare privind organizarea unor partide joi si vineri, anunta Digi 24.Citește și: Angajații unei mari companii din…

- O retea specializata in infractiuni de frauda informatica și fals informatic a fost destructurata de procurorii DIICOT. Timp de doi ani, membrii acesteia au luat credite de la instituții financiare nebancare din Romania folosindu-se de documente false. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. Potrivit…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea, una dintre cele mai mari fabrici de zahar din Romania, se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Astfel, brandul romanesc ”Diamant” dispare de pe piața. Cei aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca…

- PPMT-istul a reluat, marți, la Oradea, motivele demersului de la Cluj. Desi toate cele trei formatiunil au acelasi punct de vedere pe tema autonomiei, reprezentantii lor nu au putut cadea de acord pe un plan de actiune comuna, semn ca fiecare ar vrea sa fie cea care livreaza electoratului…

- Se spune ca orașul Stei din Bihor a fost proiectat la Moscova. Parte a patrimoniului totalitar sovietic sunt elementele arhitectonice ale Casei de Cultura Miron Pompiliu împrumutate de la Teatrul Balsoi si elemente din Palatul Administrativ, balconul în mod

- Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

- Este una dintre cele mai mari statiuni balneo-climaterice din Romania cu functionare permanenta. Statiunea Baile Felix este situata in judetul Bihor, la sase km distanta de Oradea. Aflata in...

- La nivelul județului Bihor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. „Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012. De asemenea RISC a mai lansat campanii de educații…

- Directorul Colegiului National de Informații si fost consilier prezidențial pe probleme de securitate naționala, Iulian Fota, spune ca Occidentul ia in calcul scenariul unui razboi, așa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste”. Citeste…

- Dintre acestea, doar 55 de partii din tara au o lungime de peste un kilometru, doar doua partii au peste trei kilometri lungime si una singura sare de 4 kilometri lun­gime, arata datele din baza Ministerului Turis­mu­lui. Cele mai multe partii sunt foarte scur­te si asteapta nin­sorile, fiindca nu…

- Cod galben de vant, burnița și ceața in Transilvania și Banat Cod galben de vant, burnita si ceata. Atentionare de vreme rea, astazi, in mai multe judete din tara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod galben de vant puternic, iar in zone inalte…

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere la nivelul intregii tari a fost de aproximativ 163.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de peste 44.700 treceri mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere…

- Romanii care lucreaza in afara tarii au inceput sa vina acasa pentru petrecerea sarbatorilor de iarna, iar la PTF Nadlac II s-au format coloane de masini pe toate cele cinci artere de intrare in Romania. Conform Biroului de presa al Politiei de Frontiera Arad, la Nadlac II se asteapta pana…