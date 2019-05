Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Camerei Deputatilor este Marcel Ciolacu, dupa votul de miercuri, el urmand sa il inlocuiasca pe Liviu Dragnea, dupa ce acesta din urma a fost incarcerat ca urmare a condamnarii in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman. Este a doua functie importanta…

- Social democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for, informeaza Agerpres.roEl a obtinut 172 de voturi pentru si 120 39; 39;impotriva 39; 39;.Liberala Raluca Turcan a obtinut 100 de voturi 39; 39;pentru 39; 39; si 192 contra, iar…

- ''PNL a solicitat tuturor partidelor care au primit susținere din partea populației impotriva celor din PSD-ALDE, un candidat comun la președinția Camerei Deputaților. In sensul acesta am vorbit cu UDMR, minoritațile naționale și Pro Romania. De la minoritațile naționale am obținut astazi niște voturi…

- PSD pastreaza șefia Camerei Deputaților, ramasa vacanta dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Marcel Ciolacu, candidatul PSD, a primit cele mai multe voturi - 172. Raluca Turcan (susținuta de PNL, USR și PMP) a primit 100 de voturi, iar Kelemen Hunor (UDMR) - 20 de voturi.

- Noul președinte al Camerei Deputaților este Marcel Ciolacu, dupa votul de miercuri, el urmand sa il inlocuiasca pe Liviu Dragnea, dupa ce acesta din urma a fost incarcerat ca urmare a condamnarii in dosarul angajarilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman. Marcel Ciolacu a fost…

- Marți, locul lui Liviu Dragnea la președinția Camerei Deputaților a fost vacantat in urma condamnarii sale la 3 ani și jumatate de inchisoare. De asemenea, a fost vacantat și locul de deputat. In aceeași zi a fost votat noul lider al deputaților. Atilla Korodi, UDMR, a solicitat la reluarea…

- La ultimul termen in dosarul angajarilor fictive la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, Liviu Dragnea a fost escortat de mai mulți bodyguarzi pana in curtea Inaltei Curți de Casație și Justiție. Libertatea a aflat ca unul dintre ei este angajat al firmei private Romanian Security Systems, „cu…