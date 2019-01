VIDEO Vestele galbene se mobilizează din nou n Franța Vestele galbene, divizate asupra oportunitații de a prezenta o lista la europarlamentare, s-au mobilizat din nou sâmbata în Franța, aratând tenacitatea lor împotriva lui Emmanuel Macron care își recâștiga din popularitate, la 10 zile de la deschiderea marii dezbateri naționale pentru a rezolva aceasta criza sociala fara precedent, relateaza AFP.

Pentru a ramâne vizibile și pentru ca vocea lor sa fie auzita în continuare, vestele galbene demonstreaza împotriva politicii sociale și fiscale a guvernului în fiecare sâmbata în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Vestele galbene" si-au anuntat miercuri, in Franta, intentia de a prezenta o lista proprie cu candidaturi la alegerile pentru Parlamentul European, avand-o in frunte pe Ingrid Levavasseur, una dintre...

- Mii de manifestanti s-au adunat sâmbata dupa-amiaza, în Paris si în alte orase din Franta, în cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea deces inregistrat pe fondul miscarii protestatare, in noaptea de vineri spre sambata, informeaza…

- In asteptarea tensionata a unei declaratii oficiale, presa franceza publica o prima reactie a lui Emmanuel Macron despre protestele vestelor galbene, care au pus serioase probleme autoritatilor de la Paris. Sunt cateva cuvinte, pe care Macron le-ar fi spus echipei sale.

- Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul de Interne, Laurent Nunez, potrivit AFP. 'La nivel national,…

- Imagini surprinse de o camera video corporala arata cum au vazut fortele de ordine franceze confruntarile cu protestatarii din miscarea „Vestele galbene“, care au avut loc sambata, la Paris.

- Duminica la ora 12.30 a inceput o reuniune a guvernului dupa incidentele grave produse sambata la Paris. Președintele Macron, revenit de la reuniunea G-20 a inspectat zona Arcului de Triumf,monument vandalizat de...

- Ciocniri violente au loc, sambata, pe Bulevardul Champs Elysees din Paris, intre polițiști și “vestele galbene”, manifestanți care protesteaza fața de creșterea prețului la carburanți. Protestele continua de mai bine de patru ore la Paris, unde manifestanții au dat foc unor baricade ridicate pe Champs-Elysees.…