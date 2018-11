Stiri pe aceeasi tema

- 10 oameni au murit și alți 40 au fost raniți in urma unui accident grav, produs pe o autostrada din Mexic. Accidentul a fost provocat de un TIR incarcat cu produse de curatenie, care se pare ca ar fi ramas fara frane.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat verificari in cadrul unui dosar de cercetare penala intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrabanda. Astfel,...

- In noiembrie 2017, Donald Trump a scapat de o tentativa de asasinat. Președintele american era in vizita la Manilla, in Filipine, pentru a se intalni cu președintele Rodrigo Duterte și cu alți lideri din Asia de Sud, cu ocazia summitului ASEAN.

- Botezul tomnei a strans laolata cele mai de seamp vedete din showbiz, insa ținutele extravagante afișate la eveniment nu au fost de departe atat de analizate precum rochia purtata de proaspata mamica, Elena Basescu.

- Fiul primarului din Zlatna, Razvan Ponoran, a fost implicat duminica intr-un grav accident de motocicleta, la cursa la care a participat, fiind inconștient cateva minute dupa o cazatura puternica, insa acum este in stare stabila la Spitalul Floreasca din București. Razvan a povestit, miercuri, pe Facebook,…

- Jelena Ostapenko (Letonia; 12 WTA) a parasit turneul Wuhan (China) inca din prima runda. Ea a pierdut in fata Dariei Gavrilova (Australia; 33 WTA), intr-un meci in care a reusit sa ia doar 6 game-uri. Dupa o ora si 27 de minute, Gavrilova s-a impus cu 6-2, 6-4.

- O femeie de 38 de ani, de origine thailandeza, a fost trimisa in judecata de procurorii DIICOT Vaslui sub acuzatia de detinere de droguri de mare risc. Thailandeza a fost pusa sub acuzare in timp ce se afla in prima ei vizita in Romania.

- Gheorghe Barbarasa, poreclit de craioveni "Nemuritorul" pentru ca detine functia de secretar general al CJ Dolj din 1990, a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,30 grame alcool pur in aerul expirat. Judecatoria Craiova i-a aplicat un simplu avertisment. Ulterior, magistratii de la Curtea de Apel…