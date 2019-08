Zeci de vedete de televiziune, artiști, dar și sportivi s-au implicat intr-o campanie de proporții pentru susținea donarii de plasma in Romania. Unul din cinci romani risca sa moara in lipsa tratamentului cu imunoglobulina, albumina, fibrinogen sau factor de coagulare, pentru ca in Romania nu se colecteaza și nu se proceseaza plasma umana.

Asociația Romana a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare demareaza campania „Pacient, caut donator! De plasma!”, o campanie de informare și sensibilizare cu privire la donarea de plasma umana.

