- Un barbat a fost ucis cu drujba de un individ care, in noaptea de miercuri spre joi, a intrat peste el in casa. In locuinta se mai aflau cei doi fii ai victimei si prietena unuia dintre ei, acestia reusind sa fuga, insa baiatul de 14 ani si-a rupt un picior sarind pe geam. Atacatorul a fost prins…

- A taiat usa cu drujba, iar apoi si-a decapitat victima. Acesta este filmul crimei de azi (31 ianuarie) dimineata. Tragedia a avut loc in Santandrei (judetul Timis). In comuna Sanandrei, din judetul Timis, a avut loc un omor, autorul avand 32 de ani. Acesta se afla in stare de ebrietate. Din primele…

- O crima scoasa direct din filmele horror a avut loc noaptea trecuta intr-o comuna din Timiș, unde un barbat a fost ucis cu drujba de un individ care a intrat peste el in casa. Vecinii susțin ca, cel mai probabil, este vorba despre o reglarede conturi.Conform oamenilor legii, in noaptea de miercuri spre…

- Un caz de o violenta incredibila a avut loc noaptea trecuta in localitatea Sanandrei din judetul Timis. Un barbat de 44 de ani a fost ucis cu salbaticie de un tanar de 32 de ani care a intrat peste victima in casa inarmat cu o drujba. Suspectul a distrus usa de la intrare apoi si a fugarit victima prin…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Sanandrei, județul Timiș, este acuzat de omor, dupa ce, joi dimineața, ar fi taiat o ușa cu drujba, apoi ar fi atacat victima in zona capului. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetari.Surse judiciare au declarat, joi dimineața, pentru MEDIAFAX,…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Sanandrei, judetul Timis, este acuzat de omor, dupa ce, joi dimineata, ar fi taiat o usa cu drujba, apoi ar fi atacat victima in zona capului. Politistii sunt la fata ...

- Barbat din Timiș decapitat cu drujba în fața copiilor. Surse judiciare au declarat, joi dimineata, pentru MEDIAFAX, ca în comuna Sânandrei, din judetul Timis, a avut loc un omor, autorul având 32 de ani.

- Criminalul barbatului, in varsta de 32 de ani, care a susținut in fața polițiștilor ca ar fi var cu victima, a fost prins de polițiști plimbandu-se pe o strada din Sanandrei. Trupul sau plin de sange a fost gasit cazut langa gardul casei. Barbatul de 44 de ani era imbracat sumar, doar in…