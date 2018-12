Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 24-20 (15-8), in meciul pentru locurile 3-4 la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, duminica, la Paris. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ady Ivascu) Sursa foto: Federattia…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 24-20 (15-8), in meciul pentru locurile 3-4 la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, duminica, la...

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei infrunta in aceasta dupa amiaza nationala Olandei intr un meci ce conteaza pentru medalia de bronz la Campioantul European. Daca initial, in grupe, Olanda s a impus in fata Romaniei, tricolorele lupta acum sa isi ia revansa si sa ocupe locul al treilea…

- Nationala României a obtinut o victorie fantastica la Campionatul European din Franta, în ultima etapa din grupa D. Nu doar ca echipa condusa de Ambros Martin a câstigat, ci i-a administrat Norvegiei si cea mai drastica înfrângere din istoria participarilor la o editie…

- Nationala Romaniei a invins clar Norvegia, detinatoarea titlului, cu scorul de 31-23 (18-12), miercuri, la Brest, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din...

- Nationala Romaniei va pleca maine dimineata in Franta, acolo unde in perioada 29 noiembrie – 16 decembrie va participa la Campionatul European. Echipa va fi condusa de Cristina Neagu din postura de capitan. Liderul primei reprezentative are asteptari mari de la aceasta competitie,...

- Portarul YULIYA DUMANSKA, pivotul RALUCA BACAOANU si extrema stanga CRISTINA FLORICA vor face parte din lotul nationalei de senioare al Romaniei, care va participa la Campionatul European din Franta (29 noiembrie -16 decembrie). Astfel, liderul campionatului, SCM RM. VALCEA este clubul da cele mai multe…

- Alex Bodi i-a facut o surpriza Biancai Dragusanu dupa ce s-a spus ca cei doi sunt gata sa se casatoreasca si sa faca un copil. Indragostiții se bucura de o vacanța de lux in Dubai.