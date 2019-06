​VIDEO Vaticanul contestă noua teorie conform căreia genul ar putea fi o chestiune de alegere Populația Vaticanului ieșit în strada pentru a condamna teoria recent lansata într-un document conform careia genul nu este determinat de caracteristicile biologice ci, mai degraba, de sentimentele personale. Oamenii spun ca aceasta teorie a creat confuzie și o vad ca pe o încercare de a "anihila natura", scrie Reuters.



Susținatorii LGBT au denunțat documentul de 30 de pagini ca fiind daunator și confuz, spunând ca ar încuraja ura de gen și bigotismul.



Documentul privind teoria genului, a fost scris de Congregația pentru Educația Catolica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

