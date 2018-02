Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul taie salariile bolnavilor și ale mamelor! Revoluția fiscala și incercarile de corectare a erorilor provocate de trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului risca sa lase mii de femei cu sume diminuate la indemnizația de creștere a copilului.Concret,…

- A fost vanduta chiar de rudele ei? Tanara vrea dreptate, dupa ce isi acuza rudele ca au vandut-o unor persoane din Albania in urma cu cativa ani. Elena, asa cum o vom numi, pentru ca nu vrea sa ii fie dezvaluita identitatea, face acuzatii grave.

- Printre modelele experimentale pe care Dacia le-a fabricat în era comunista se afla si Dacia Brasovia. Vorbim, de fapt, despre stramosul Daciei Sport, ce avea sa fie produsa 7 ani mai târziu.

- Dupa atacul din Manchester, un om al strazii s-a oferit sa dea o mana de ajutor mai multor victime ranite, insa polițiștii au facut ulterior o descoperire care i-a intristat. Pe de o parte voia sa dea impresia ca ii ajuta, dar in realitate el fura de la victime. Christopher Parker, in…

- Aproximativ 41 % dintre utilizatorii de internet din Germania au fost victime ale infractionalitatii cibernetice, indica un sondaj difuzat luni, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Sondajul, comandat de Biroul federal de securitate in tehnologia informatiei (BSI) si de Departamentul politiei…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, intre care un microbuz, a avut loc joi seara pe DN 1, in zona Floresti, cinci persoane fiind ranite.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Prahova, Marian Popescu, un microbuz Mercedes Vito de categorie 8+1 locuri ar fi incercat…

- Tanarul ne-a scris ca a mers la ING Bank, sucursala de langa metrou Lujerului. A vrut sa scoata 100 de lei, iar banii au venit, printre altele, si in bancnote de 5 lei. Toate ca toate, doar ca acest bancomat nu era ca acelea obișnuite, cand practic iți sunt scoși banii automat. Nu, la bancomatul…

- Sute de elevi si fosti apropiati l-au comemorat, luni, pe Darius Stan, tanarul de 19 ani din Orastie, decedat in accidentul rutier de pe DN 7, in care au mai murit doi soti din judetul Alba.

- Feli este foarte suparata ca cineva i-a spart contul de Instagram si a postat diferite filmulete care nu ii fac cinste cantaretei. Vedeta trece prin momente dificile si marturiseste ca nu este ea in acele filmulete, in care canta manele.

- Temperaturile scazute din ultimele zile fac deja victime. O femeie de 85 de ani din Matei a fost gasita inconștienta, in zapada, chiar de catre preotul din localitate. In aceste momente i se aplica manevre de resuscitare.

- Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza Reuters. U.S. Geological Survey (USGS) a spus ca seismul a avut o magnitudine de 6,3, dupa ce raportase initial ca aceasta a fost de 6,6. Epicentrul cutremurului s-a aflat la o distanta…

- Dupa capsuni si galbenele, la Galati au rasarit si ghioceii. Desi prognoza meteo pentru aceasta perioada este una negativa, galatenii pot simti ca a venit primavara, cel putin din punct de vedere simbolic. Vestitorii primaverii, ghioceii, au aparut pe tarabele stradale si se vand printre fulgii de zapada.…

- Echipele medicale de urgenta au intervenit, duminica, in ajutorul pasagerilor unui autoturism care s-a prabusit in raul Jiu, in zona Campul lui Neag (Uricani). Doua dintre victime au ramas incarcerate, in timp ce o femeie, de 38 de ani, a reusit sa se salveze. Microbuz rasturnat intr-o rapa,…

- In urma cu cateva luni, fratele vitreg al Biancai Dragusanu a fost snopit in bataie de jandarmi si politisti, alaturi de prietenul lui, dupa ce au fost confundati cu doi infractori periculosi, la Mosnita, o localitate din judetul Timis.

- O masina in valoare de aproximativ 2.000 de euro a fost recuperata de politistii romani, insa povestea din spatele furtului este mai complicata decat pare la prima vedere. La data de 5 ianuarie, in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna,…

- Vestea divortului Danei Grecu a venit ca o bomba la inceput de an! Realizatoarea Antenei 3 a marturisit, in direct, ca poarta un alt nume, ea chemandu-se acum Dana Chera. Dupa ce Dana Grecu a facut public faptul ca ea si Bogdan Grecu au divortat, pe pagina de Facebook a fostului sot al realizatoarei…

- Un tanar plin de hormoni a profitat de intuneric și de ora inaintata din noapte pentru a viola o fata. Miercuri, 3 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut un barbat de 29 de ani, din Cluj-Napoca, care este banuit de viol si furt calificat.…

- Anul 2017 a fost cel mai sigur din istoria aviației. La aceasta concluzie a ajuns organizația olandeza Aviation Safety Network, dupa ce a facut o lista a tuturor catastrofelor aviatice din anul trecut.

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania"

- La scurt timp dupa ce a fost facuta publica prima imagine cu pazicul de vanatoare, care l-a confundat fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti cu un mistret, internautii au luat foc. Unii dintre ei nu isi explica tragedia care s-a intamplat chiar in Ajun de Craciun.

- Accidentul s-a produs la ora locala 18.00 (ora 19.00, ora Romaniei), la statia Kritzendorf. Vagoanele au deraiat, iar doua dintre ele s-au rasturnat. Numerosi pasageri au fost prinsi intre fiarele contorsionate. Purtatorul de cuvant al pompierilor, Franz Resperger, vorbit despre 17 raniți,…

- Carmen Serban a fost invitata in emisiunea „Acces Direct” pentru a vorbi despre scandalul in care se afla de cand a lansat videoclipul piesei sale, insa a reusit sa atraga atentia cu totul altceva. Cantareata a avut o aparitie de zile mari dupa ce a slabit se pare destul de multe kilograme.

- Potrivit unei informații din trafic, la intrarea in localitatea Galbinași s-a produs un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme. Surse de la fața locului transmit ca un autoturism este rasturnat pe camp, doua persoane fiind evaluate chiar in aceste momente [...] citește mai mult Post-ul…

- Profesorul de matematica Octavian Gh. Dumitriu, din Valenii Vasluiului, este un pensionar foarte activ, avand un destin conturat și implinit ca urmare a unei voințe de excepție. A avut (și continua sa aiba!) pasiuni multiple – matematica, rebusul, fotografia, apicultura – și este un admirabil invingator…

- Un microbuz cu sase persoane s-a rasturnat, sambata, in afara partii carosabile, pe Drumul National 17. Doua dintre persoanele implicate au fost transportate la spital pentru ingrijiri...

- Este zi de doliu pentru intreaga țara! Mirela Vaida este foarte afectata de moartea Regelui Mihai, așa ca ține cu strictețe prima zi de doliu național. Prezentatoarea TV s-a imbracat in negru in cadrul emisiunii "Acces Direct" și a spus cateva cuvinte cu privire la Majestatea Sa Defuncta.

- Romania trece in aceste zile prin momente istorice irepetabile. La sfarsitul acestei saptamani de doliu nu se inmormanteaza un om, ci o parte din istorie. Odata cu disparisia pamanteana a regelui Mihai dispare ideea de monarhie. Principesa Margareta, custodele Coroanei, a si luat de altfel decizia de…

- Imagini surprinse imediat dupa producerea accidentului de la școala 1 din Buzau au fost postate pe internet. Evenimentul rutier a fost provocat chiar de catre directoarea școlii care a intrat cu masina intr-un grup de parinți. Oamenii isi asteptau copiii la finalul orelor. Zece persoane au ajuns la…

- Chuck Taylor, practicant al acestui sport, a imbunatațit designul pantofilor și a devenit purtatorul de cuvant al brandului in 1920, scrie unica.ro. Ideile sale inovative au constat in mai multa flexibilitate și susținere pe glezna, iar in scurt timp incalțarile au inceput sa fie purtate de catre…

- Un grav accident grav de circulație s-a petrecut pe DN6, la ieșirea din Sannicolau Mare spre Cenad. Doua persoane au ajuns la spital in urma unei coliziuni dintre doua mașini, cauzata de o depașire neregulamentara.

- Traficul de droguri reprezinta cea mai mare piata ilegala din Uniunea Europeana, generand in fiecare an venituri de 24 de miliarde de euro, releva un raport facut public miercuri de agentia europeana de politie Europol.

- Doliu in Tara Romaneasca. Doliu in inimile tuturor romanilor de pretutindeni. Este o mare pierdere pentru intreaga Romanie si pentru toti romanii din intreaga lume. Am avut fericirea in viata mea sa-l vad pe Majestatea Sa Regele Mihai de doua ori. Prima data in vara anului 1936, cand, impreuna cu Majestatea…

- Dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu cazul aparut recent pe o strada din Tulcea, cand un om al legii a fost palmuit si injurat, ajungand sa scoata arma si spray-ul lacrimogen din dotare, ministurl de Interne a anuntat ca asteapta ca ancheta sa scoata la lumina motivele pentru care omul legii…

- Prezenta la "Acces Direct", unde a fost prezentat cazul emotionant al Adelei Lautaru, Simona Gherghe a fost atat de impresionat de drama tinerei, incat i-a oferit un dar de nepretuit. Cand au auzit despre ce este vorba multi colegi de-ai prezentatoarei, printre care si Mirela Vaida, dar si telespectatorii…

- Un accident grav a avut loc joi dupa-amiaza intre Arad și Oradea, doua persoane murind in urma impactului. Un accident grav s-a petrecut joi dupa-masa, in jurul orei 17, pe Drumul Național 79 Arad-Oradea, in zona intersecției cu Drumul Județean 792C (Santana-Curtici). Din primele informații de la fața…

- Revederea dintre Mihai Bendeac și Ana Maria Calița, una dintre cele mai indragite foste concurente ale emisiunii, a fost complet neprevazuta in acest sezon. Daca la audiții Ana Maria a glumit...

- Cercetarile de la mormantul lui Isus Cristos au confirmat ca acesta dateaza din anul 345. Astfel, structura este mai veche decat considerau unii experți, iar aceasta noua descoperire este considerata o alta dovada ca Isus ar fi fost intr-adevar inmormantat in acest loc considerat sfant. Testele desfașurate…

- Disparitia fulgeratoare a Stelei Popescu a lasat un gol imens in inimile tuturor celor care au iubit-o si respectat-o intreaga viata. Reprezentantii farmaciei Catena nu au putut trece neobservata moatea regretatei actrite si i-au adus un ultim omagiu, transmitand un mesaj tuturor clientilor care au…

- ”Curajoase” este cuvantul care descrie, de regula, aparițiile de pe covorul roșu al Premiilor American Music. Totuși, anul acesta, unele vedete au mers mai departe de atat și au imbracat ținute de-a dreptul bizare, care le-au clasat in topul celor mai dezamagitoare apariții de pe covorul roșu. Diana…

- Mirela Vaida pleaca de la Acces Direct peste aproximativ o luna și asta pentru ca Simona Gherghe se va intoarce din concediul de maternitate. Vizibil emoționata, aceasta a facut anunțul in cadrul emisiunii de la Antena 1. Simona Gherghe revine in emisiunea pe care a prezentat-o atatia ani, dupa cateva…

- De cand a venit pe lume mezina sa, celebrul tatic i s-a dedicat trup și suflet. Ii face baița fetiței, ii cumpara scutece și parca nu-i mai arde deloc sa iasa la distracție. Iar daca botezul va avea loc anul viitor, sa vedem ce a zis Liviu și despre o posibila nunta cu mama celei mici.