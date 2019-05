Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat pentru urmatoarele zile temperaturi in scadere, instabilitate atmosferica și vant puternic in majoritatea zonelor țarii. De 1 Mai, vantul puternic va pune stapanire pe sudul Romaniei, atingand la rafala viteze de 55-65 km pe ora.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii…

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni, in Brasov, la o cladire care adapostea mai multe echipamente electrice pentru functionarea transformatoarelor. Pompierii au putut interveni doar dupa oprirea electricitatii. Cauza incendiului este in curs de stabilire.

- O prahoveanca in varsta de 50 de ani a avut parte de un sfarsit cumplit. Femeia a murit, dupa ce a fost lovita in gat de o tabla desprinsa dintr-un acoperis de vantul extrem de puternic. Incidentul șocant a avut loc sambata dupa-amiaza, in comuna Manesti din judetul Prahova. Femeia a iesit in curtea…

- Opt localitati sucevene au ramas luni dimineața fara energie electrica, din cauza vantului puternic. Potrivit unui comunicat al Delgaz Grid, "vantul puternic a cauzat si cauzeaza in continuare numeroase avarii in retelele de distributie din Moldova, in special la liniile electrice aeriene (de ...

- Acesta a incercat sa scape de reziduurile agricole si menajere pe care le adunase pe langa locuinta, pe care le-a strans si le-a dat foc in curte. Dar, cel mai probabil, dupa cum presupun medicii, nu s-a putut indeparta suficient de repede si a fost cuprins de flacarile atatate mult de vantul foarte…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari cod galben de vant puternic, valabile pentru 14 judete. In zonele joase, vantul va sufla cu pana la 70 de kilometri la ora, iar la munte rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora.

- Zeci de arbori cazuti pe carosabil, elemente de acoperis ale unor blocuri din municipiu desprinse de vant au blocat intrarea in scarile de bloc, stalpi de telefonie cazuti si un gard care s-a prabusit peste o teava de gaze sunt interventiile la care echipajele ISU Giurgiu au actionat in noaptea de…

- O furtuna de zapada a inceput in urma cu puțin timp in Capitala. Vantul sufla cu putere, iar vizibilitatea este foarte scazuta. Un cod galben de vant puternic a intrat in vigoare de la ora 16.00 și este valabil pana maine....