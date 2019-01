Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei persoane au decedat, iar transportul public a fost perturbat din cauza viscolului, ninsorii și gerului care afecteaza o mare parte din Grecia, informeaza cotidianul The Independent pe pagina electronica, citat de mediafax. Trupul unei femei de 66 de ani a fost descoperit sambata…

- Trei persoane au murit in Grecia din cauza valului exceptional de frig care a lovit aceasta tara, a anuntat duminica o sursa oficiala, citata de AFP. Cele trei victime, doi barbati si o femeie, se aflau intr-o masina care a fost luata vineri de viituri in apropiere de Atena.…

- Mai multe persoane au fost ucise în urma unui accident feroviar produs miercuri în Danemarca, pe un pod, au anunțat reprezentanții poliției locale, citați de Reuters. Podul care leaga insulele Zealand și Funen a fost închis dupa incident, iar oamenii sunt evacuați.…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, in urma unui atac care a vizat principala agentie afgana de informatii, aflata in apropierea capitalei Kabul, a informat un oficial din cadrul Serviciilor de Informatii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, au anuntat agentii de presa ruse, citate de Reuters, potrivit Agerpres."„Explozia a avut loc in aceasta dimineața, in sala de mese.…

- Tragedie in Grecia! Cel putin 11 persoane au murit dupa ce o autoutilitara s-a lovit cu un camion, sambata (13 octombrie). Accidentul a avut loc pe soseaua care face legatura intre orasele Kavala si Salonic, in nordul țarii

- 11 persoane, despre care se crede ca sunt migranți, au murit sambata dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit cu un camion pe o sosea din Grecia, anunta autoritatile elene, relateaza Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 30 au fost ranite miercuri dupa ce un tren cu pasageri a deraiat in statul Uttar Pradesh, din India, conform presei locale, scrie Reuters. Accidentul a avut loc in orasul Harchandpur, situat la 77 km distanta de capitala statului, Lucknow, conform…