VIDEO Val de frig naprasnic in estul Statelor Unite, adus de un val arctic: Temperaturile s-au apropiat de minus 40 de grade Celsius

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA. Potrivit presei internaționale un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa internationala.

- Americanii au multe surprize din partea prognozelor meteo. S-a inregistrat sambata dimineața cea mai coborata temperatura masurata pe teritoriul SUA si a doua cea mai scazuta temperatura de pe tot globul la acel moment, aproape minus 38 de grade Celsius, iar din cauza vantului, aceasta se resimțea ca…

- Anuntul a fost facut de Biroul de Meteorologie din New South Wales: la ora locala 15.25, statia din Penrith a inregistrat temperatura de 47,3 grade Celsius.In plus, au fost emise avertizari de incendii puternice pentru zona Sydney. Temperatura de duminica este cu putin mai scazuta decat cea inregistrata…

- Nord-estul Statelor Unite este inca sub zodia gerului, care aduce temperaturi demne de Siberia: minus 29 de grade Celsius. Pare, insa, mult mai frig din cauza vantului violent. Vineri-noapte au fost zone unde, sub rafalele puternice, temperatura perceputa a fost de minus 67 de grade Celsius.

- Coasta de est a Americii de Nord se confrunta cu temperaturi minime record in urma unui „ciclon bomba” mortal care a dus zapada pana in apropiere de Florida. In unele parți ale SUA și Canada, temperaturile au fost prognozate sa scada sub -29C, cu vant care face ca temperatura respimțita in noaptea de…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea in intervalul 1 – 14 ianuarie 2018, in fiecare regiune a țarii, precum și la munte. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scadea spre sfarșitul perioadei prognozate. Banat Vremea, deosebit de calda in prima zi a intervalului,…

- Temperaturi cu 10 grade mai mari decat ar fi normal. Ce spun meteorologii Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in unele zone sunt, in medie, cu 10 grade mai mult decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana…

- In noaptea de Revelion, termometrele vor indica intre -5 si 4 grade Celsius, iar in prima zi a anului vor fi inregistrate temperaturi de primavara care vor ajunge pana la 14 grade, conform meteorologilor din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Read More...

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , meteorologul de serviciu in…

- Frigul polar a cuprins practic intreaga Canada, mercurul din termometre coborand frecvent sub minus 40 de grade Celsius si neexistand sperante privind o incalzire in urmatoarele zile, au avertizat joi autoritatile.

- Vremea va fi, in continuare, cu mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada a anului, transmite Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax . PROGNOZA METEO JOI, 28 DECEMBRIE In tara Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 7 si 14 grade, iar cele…

- Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Canada a emis marti o avertizare de temperaturi scazute extreme valabila pentru cea mai mare parte a acestei tari, informeaza Xinhua. Temperaturile foarte...

- Meteorologii prognozeaza o continua crestere a temperaturilor, cu oscilatii destul de mari fata de temperaturile medii normale pentru aceasta perioada. Daca serile si noptile vor fi mai reci, temperaturile diurne pot urca si pana la 15 grade Celsius in unele zone. MIERCURI. Regimul termic, apropiat…

- Prognoza meteo pentru perioada 25 decembrie – 7 ianuarie arata ca vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tari. Spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Contrar anunțurilor meteorologilor din urma cu o saptamana, vremea de Craciun va fi neobișnuit de calda, cu temperaturi care se vor ridica și la 15 grade. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul…

- In Harghita, iarna se face tot mai simțita. In ultimele nopți și dimineți s-au inregistrat temperaturi din ce in ce mai scazute. Cel mai frig a fost la Bucin, unde au fost minus 13 grade Celsius.

- Vremea va fi anormal de rece in urmatoarele zile, avertizeaza meteorologii. Ne așteapta temperaturi negative in toate regiunile țarii, cu pana la minus 11 grade Celsius. Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte…

- Racirea vremii va continua, astfel incat, minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in estul Transilvaniei, pana la 1...2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros. A Vor cadea precipitatii slabe, pe arii restranse in sud-vestul si sudul tarii - predominant…

- Primii fulgi de zapada au inceput sa cada duminica seara, si la Ploiesti. Luni, se face si mai frig, norii persista si o sa ninga trecator. Temperaturile ajung la normal: pe la pranz se vor inregistra 2-3 grade. Marti, avem alta zi rece, cu ceva fulguieli. Pe la pranz vor fi cam 2 grade; iar noaptea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pe doua saptamani, valabila pentru intervalul 11 – 24 decembrie. Conform meteorologilor, vremea va fi calda in urmatoarea saptamana, urmand ca apoi, pana in Ajunul Craciunului, temperaturile sa se apropie de normalul climatologic al…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Oameni de știința de la Universitatea Melbourne din Australia și de la Universitatea Pekin (Beijing) din China au evaluat peste 1,6 milioane de persoane de pe teritoriul Statelor Unite și din China pentru a testa relația dintre temperatura ambianta și personalitate."Temperatura este un…

- Administratia Nationala de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice si a precipitatiilor pentru intervalul 27 noiembrie - 10 decembrie. Temperaturile continua sa scada și va fi rece pentru aceasta perioada. Read More...

- FRIG…Conform Agentiei Nationale de Meteorologie, temperaturile in judetul Vaslui vor scadea drastic in urmatoarea saptamana. Astfel, in urmatoarele zile temperaturile inregistrate vor fi intre -5 si 6 grade Celsius. Astazi cerul va fi relativ innorat, cu sanse mari de precipitatii si temperaturi intre…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 27 noiembrie – 10 decembrie, la munte vor fi ninsori abundente, in timp ce in alte regiuni, in special in sud și sud-est, temperaturile vor fi in creștere, depașind chiar și pragul de 10 grade Celsius. Pe 1 Decembrie, de Ziua Romaniei, in Capitala va fi frig și…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie sunt sanse ca, de Craciun și Revelion, sa avem zapada. In decembrie, temperaturile medii ale aerului vor fi cuprinse in limite apropiate de mediile multianuale, stabilite prin masuratori de specialitate, la -0,8 grade Celsius, in majoritatea regiunilor,…

- Romanii care și-au facut deja planuri pentru vacanța de iarna vor sa știe cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Meteorologii spun ca vom avea parte de temperaturi normale in decembrie, insa odata cu noul an se instaleaza frigul și vin ninsorile. Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra…

- Vremea a inceput, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. Potrivit reprezentanților Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de joi, temperaturile incep sa creasca…

- Prognoza meteo pe o saptamana. Vremea se raceste in toata tara Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi (marti - n.red.),…

- Temperaturile vor scadea drastic saptamana viitoare, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunța pentru ziua de joi primii fulgi din acest sezon in R. Moldova. Maine și duminica vom avea maxime de pana la 17 grade Celsius, fara ploi. Luni, deși se anunța cațiva stropi de ploaie, va fi și mai…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj, însa cerul va fi predominant noros, cu precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 12 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pe urmatoarele 3 luni. Sunt sanse ca, de Craciun și Revelion, sa avem zapada. Dupa sarbatori, temperaturile ar putea scadea sub minus 30 de grade Celsius în timpul noptii, în luna ianuarie.

- Vremea va intra, in perioada imediat urmatoare, intr-un proces de racire, dar ulterior temperaturile vor reveni pe un trend ascendent. Insa, pana la jumatatea lunii noiembrie, maximele vor scadea pana la mediile normale climatologice. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, emisa de Administrația…

- Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a facut publica prognoza pentru urmatoarele trei luni. Daca în noiembrie va fi vreme calda, cu ploi abundente, în decembrie vom avea parte de lapovițe și ninsori, iar în ianuarie vor lovi gerul cumplit și viscolul. Precipitațiile se anunța…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța scaderi de temperatura și precipitații ce vor acoperi arii extinse pentru finalul lunii octombrie și inceputul lunii noiembrie. Vremea se va raci semnificativ incepand cu jumatatea saptamanii in curs, anunța Administrația Naționala de Meteorologie care…

- Prognoza meteo pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 – 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, conform prognozei meteo…

- Temperaturile ar putea scadea sub minus 30 de grade Celsius in timpul nopții, in luna ianuarie, a anunțat Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, intr-o videoconferința organizata de Ministerul de Interne. ”In ianuarie, luna in care nopțile sunt…

- Vine o iarna grea, avertizeaza meteorologii. Temperaturile în luna ianuarie ar putea scadea pâna la minus 30 de grade pe timpul noptii, în timpul unor episoade de ger napraznic. Momente extrem de reci ar putea avea loc si în luna decembrie, au avertizat cei…

- Maximele termice vor ajunge, la nivel național, la 24-25 de grade Celsius, insa in jurul datei de 22 - 23 octombrie iși vor face apariția ploile, doar local importante cantitativ, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 16 - 29 octombrie. In Banat,…

- Vremea se va raci de saptamana viitoare și exista probabilitatea de apariție a ploilor in majoritatea regiunilor, conform prognozei meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) valabile pentru intervalul 16 – 29 octombrie. Prognoza meteo pe doua saptamani este realizata folosind produsele…

- Prognoza meteo emisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) indica o revenire a ploilor in majoritatea regiunilor, la finele acestei saptamani. Advertisement Estimarea emisa de ANM pentru intervalul 9 – 22 octombrie a fost realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze…