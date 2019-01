Am ințeles ca a avut ceva la plamani...Nu ne așteptam niciodata. A fost foarte grea perioada, mai ales ca am și un copil, este viața mea copilul, care are 2 ani și jumatate, care este un copil foarte deștept. A fost foarte dureros, dar incet incet știu ca am pentru ce sa merg mai departe, am puterea acolo, am pentru ce sa lupt. Dupa ce s-a intamplat cu el, am ramas o saptamana acasa, pentru ca șocul era foarte puternic, am venit inapoi la circ pentru a mai uita durerea. Imi era teama sa nu se intample ceva cu mine, sa nu clachez. Am vorbit cu toata lumea, nu m-am inchis in mine, aveam multa lume…