De cand au devenit parinți, universul Andrei și al lui Maruța se invarte in jurul celor doi copii ai lor, David și Eva, așa ca vacanțele sunt exclusiv in formula completa. Escapadele romantice, in doi, ies din discuție, fiindca vedetele ar suferi de dorul prichindeilor. Andra și Catalin Maruța nu merg pe formula adoptata de mulți parinți, aceea de a pleca undeva fara copii, pentru cateva zile, pentru a se relaxa. Știu ca le-ar prinde bine, dar nu pot. „Cand ai copii, nu-ți mai arde sa pleci in vacanța doar cu soția, pentru ca nu poți sa stai foarte departe de copii, iți e dor de ei, te gandești…