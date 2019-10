Stiri pe aceeasi tema

- Shane O'Brien (31 de ani), „unul dintre cei mai urmariti barbati din lume” – conform anuntului facut de Politia britanica, a fost gasit vinovat de uciderea unui tanar de 21 de ani intr-un local din Londra. Cu aceasta ocazie, familia victimei a fost de acord cu publicarea inregistrarii video in care…

- Barbatul care a lovit doua femei, zilele trecute, in Drumul Taberei, din București, a fost prins. Acesta este insa internat in spital, iar polițiștii il vor putea audia abia cand vor primi acordul medicilor.

- Administratorul unei firme din comuna Cetate, judetul Dolj era in trafic in momentul in care a avut o altercatie cu niste caruțași pe raza comunei Vatra, Mehedinti. Nervosi, ocupantii atelajului l-au blocat pe barbat pe șosea, apoi au tabarat pe el cu parii pana cand l-au lasat fara suflare intr-o…

- Polițiștii din cadrul Brigazii Rutiere au intocmit șapte dosare penale pentru șoferi depistați ca au condus sub influența drogurilor sau alcoolului și au reținut 28 de permise de conducere, in timpul unei razii efectuate in noaptea de sambata spre duminica, in Capitala.In noaptea de sambata…

- Un tanar de 24 de ani a fost batut, in noaptea de luni spre marți, de doi barbați cu pumnii și picioarele, pe terasa unui bar din localitatea Cetate, județul Dolj. Cei doi suspecți in acest caz au fost reținuți, unul dintre ei in timp ce incerca sa fuga din țara, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica…

- Politia de frontiera bavareza a depistat sambata un german in varsta de 66 de ani care conucea mașina de aproape zece ani fara permis auto. Ofiterii au oprit masina barbatului, langa Neuburg am Inn, la granita cu Austria, la controlul obisnuit de la frontiera. Oamenii legii au devenit banuitori in momentul…

- Alin Simota, fostul finanțator de la Jiul Petroșani din perioada 1999-2012, a povestit la GSP Live un episod controversat din 2007, cand jucatorul Mihai Lungan a dezvaluit ca a fost batut de bodyguarzii lui Simota. „Au fost la un moment dat niște discuții mai dure cu anumiți jucatori, ca nu-și faceau…

- "Exista o scena-cheie la inceputul filmului cand M spune "Vino in 007!", si merge catre Lashana", a spus sursa. "Bond ramane Bond dar a fost inlocuit ca 007". De origine din Londra, Lynch, in varsta de 31 de ani, si-a facut debutul in "Fast Girls" din 2011, dar rolul ei important a fost la inceputul…