- Doi tineri drogați au fost incatușați, astazi, dupa o urmarire de peste 60 de kilometri in care au intrat in plin intr-o mașina a Poliției, iar agenții au tras mai multe focuri de arma, noteaza observator.tv. Totul a inceput intr-o benzinarie din Baia Mare, acolo unde cei doi tineri,…

- Azi, la ora 12.15, o femeie domiciliata in Baia Mare a sesizat poliția ca fiul sau refuza sa ii restituie autoturismul, pe care i l-a incredințat anterior, și-și continua deplasarea impreuna cu un prieten. Polițiștii au demarat de indata activitațile specifice in vederea depistarii autoturismului indicat.…

- Miercuri, 4 septembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au fost sesizati despre comiterea unui furt din auto. Verificarile efectuate pana in acest moment au relevat faptul ca un barbat din Finteusu Mic, si-a lasat autoturismul parcat pe strada Jupiter din Baia Mare, fara a asigura…

- Zeci de mesaje de condoleante au fost postate pe retelele de socializare in memoria tanarului din Maramures care a murit strivit de masina, dar si-a salvat familia. Devastata de durere, mama sa a publicat un mesaj sfasietor la adresa fiului ei pe care il numeste erou. Tanarul 30 de ani va fi inmormantat…

- Un contrabandist de țigari a fost prins de polițiști dupa o urmarire ca-n filme. Chiar și dupa ce polițiștii au deschis focul, ucraineanul a incercat sa scape de mașinile poliției de frontiera prin manevre riscante, tamponand una dintre ele. S-a oprit insa intr-un stalp, a fost prins iar țigarile din…

- Miercuri, 31 iulie, in jurul orei 14.30, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati ca la data de 30 iulie o minora de 13 ani, din Baia Mare, a plecat voluntar de la domiciliu si nu s-a mai intors, anunta IPJ Maramures. De indata s-a constituit echipa operativa si s-au…

- Urmarire ca-n filme pe strazile din Baia Mare. Un șofer baut a fost urmarit de polițiștii locali baimareni jumatate de oraș și nu a renunțat la fuga pana nu a lovit o alta mașina. Barbatul de 38 de ani, originar din Florești, Cluj a fost vazut de catre membrii unui echipaj de la Poliția Locala pe […]…

- Un grav incident a avut loc, in aceasta seara, in comuna Poienile de Sub Munte, din judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita de 7 ani, pasagera in masina urmarita. Victima a fost transportata…