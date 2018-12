Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi jandarmi au fost raniti intr-un accident produs pe DN10, in judetul Covasna. O duba a Jandarmeriei s-a ciocnit frontal cu o utilitara iar sapte persoane au ajuns la spital. Circulatia in dreptul localitatii Bradet a fost restrictionata. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului…

- Un barbat in varsta de 62 de ani si-a pierdut viata intr-un accident care a avut loc luni, 12 noiembrie, in apropierea localitatii Ploscos, in judetul Cluj. In acelasi tragic eveniment rutier a fost grav ranita si o fetita, dar si alte doua persoane.

- Cinci persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident produs pe un drum judetean din Buzau, dupa ce in fata masinii in care se aflau a aparut brusc un cal, iesit dintr-o curte. Printre raniti se afla o femeie insarcinata si fiica ei de 6 ani.

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in aceasta dimineata pe Centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mehedinti, doua autoturisme s-au ciocnit, in urma impactului acestea rasturnandu-se. Foto: ISU…

- Vești de ultima ora despre un fost concurent „X Factor”! Chico Slimani, fost participant in ediția din 2005 a show-ului „X Factor” din Marea Britanie, a fost transportat de urgența la spital, in urma unui grav accident vascular cerebral.

- Nerespectarea regulilor de circulație a dus la producerea unui eveniment rutier luni dupa-amiaza, in Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia. O șoferița de 38 de ani din Sibiu a lovit din spate un autoturism pe care...

- Mașina lui Igor Dodon s-a rasturnat la Hancești. Șeful statului a fost internat in spital, spun sursele Deschide.MD. In accident a fost implicata și o mașina a Servicului Protecție și Paza de Stat.Potrivit imaginilor postate deja pe rețelele de socializare, se vede ca mașinile din coloana…

- Un accident rutier a avut loc miercuri spre joi noapte. Un tractorist a fost ranit grav dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un tractor.Astfel, potrivit IPJ Constanta, ora 01:24, un barbat in varsta de 42 ani, a condus autotractorul marca Volvo, ce tracta semiremorca marca Weightlifter pe…