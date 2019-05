Stiri pe aceeasi tema

- Data de 1 Mai a devenit cunoscuta in lumea intreaga dupa incidente violente produse in SUA in 1886, cand muncitorii au cerut reducerea timpului de lucru, si s-a transformat in Ziua Internationala a Muncii, care este sarbatorita in prezent in numeroase tari, inclusiv in Romania.

- Luna mai este perfecta pentru o minivacanta pe plajele Greciei, unde vara vine mult mai devreme decat in Romania. Chiar si sfarsitul de aprilie poate fi bun de plaja, iar aceasta perioada este ideala si...

- Bataie de zile mari intr-un mall din Romania, dupa ce doua grupuri de persoane s-au luat la cearta in cursul serii de sambata! Din nefericire, o femeie care nu avea legatura cu incaierarea a fost ranita.

- Mai multe firme din municipiul Bistrița s-au raliat protestului „Romania vrea autostrazi” si au decis sa isi suspende activitatea vineri, de la ora 15,00, timp de 15 minute. Unii dintre acestia au oferit, in schimb, clientilor cafea sau suc si posibilitatea de a vorbi despre motivele care au dus la…

- 15 minute de greva generala in Romania. Se cere construcția de autostrazi. Protestul initiat de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, a devenit unul national, iar vineri, 15 martie, zeci de mii de oameni opresc lucrul, la ora 15.00,…

- Leul a avut in februarie o evolutie depreciativa fata de principalele valute, parcurs datorat scaderii increderii in economia romaneasca, tendinta aparuta dupa aparitia OUG 114. Comparativ cu sfarsitul lui ianuarie, luna trecuta euro a crescut cu circa un ban, dolarul cu peste 2,5 bani iar francul elvetian…

- Secretarul executiv al PSD, Codrin Ștefanescu, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis. In cadrul unei intervenții telefonice la Romania TV, unde a comentat decizia Liei Olguța Vasilescu de a se retrage din cursa pentru Ministerul Dezvoltarii, in fruntea caruia fusese propusa de PSD, Codrin…

- In Republica Centrafricana, lt.col. Claudia Popescu, 41 de ani, de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane - singura femeie-jandarm aflata in misune internaționala ONU -, a fost la un pas sa fie impușcata chiar in biroul sau de gloanțele trase din strada de rebeli prinși intr-un schimb de focuri.…