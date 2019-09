Stiri pe aceeasi tema

- Intensitatea uraganului Dorian a scazut in noaptea de luni spre marti, ciclonul aflat deasupra arhipelagului Bahamas fiind insotit de vanturi cu viteze de circa 205 km/h, au anuntat serviciile meteorologice americane, citate marti de AFP. Uraganul se mentine deasupra insulei Grand Bahama, iar locuitorii…

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Uraganul progresa incet, luni, prelungind calvarul locuitorilor din Florida, inainte de a-si continua drumul spre SUA, unde in mai multe state oamenii sunt evacuati. Potriviti evaluarilor Crucii Rosii, pagubele cele mai insemnate s-au inregistrat in insulele Abacos si in Grand Bahama.…

- Uraganul Dorian, care s-a abatut asupra statului insular Bahamas, a scazut usor in intensitate si a fost inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, potrivit celui mai recent buletin publicat luni de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), dar continua…

- Uraganul Dorian se va deplasa 'periculos de aproape' de coasta estica a statului american Florida incepand din noaptea de luni si pana miercuri seara, au precizat specialistii de la NHC. 'Dorian este un uragan extrem de periculos de categoria 4 pe scala Saffir-Simpson', a precizat NHC, cu sediul…

- Uraganul Dorian, furtuna care devasteaza Bahamas in prezent și se indreapta spre Florida, va provoca asiguratorilor pagube de cel puțin 25 de miliarde de dolari, potrivit analiștilor UBS Group AG, citați de MEDIAFAX.Uraganul ar fi astfel cel mai scump dezastru natural din 2017. Dorian ar putea…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…