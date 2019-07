Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul olandez Luuk de Jong s-a transferat de la PSV Eindhoven la formatia spaniola de fotbal FC Sevilla, cu care a semnat un contract pe patru ani, in cadrul unei tranzactii in valoare de 15 milioane euro, a anuntat clubul din Eredivisie, citat de Reuters. De Jong, in varsta de 28 ani, a inscris…

- Marea Britanie nu mai are nicio responsabilitate pentru Hong Kong și trebuie sa înceteze sa "gesticuleze" despre fosta sa colonie, a declarat luni ministrul de Externe chinez, dupa ce guvernul britanic și-a reiterat angajamentul fața de declarația comuna cu China în Hong Kong,…

- Presupusul agresor, in varsta de aproximativ 50 de ani, a murit, la randul sau, din cauza ranilor pe care si le-a provocat singur. Anterior, serviciile de salvare au anuntat ca doua persoane nu prezentau semne vitale, o expresie folosita in Japonia inainte ca decesul sa fie confirmat medical. Intre…

- Procurorul antiterorist care a preluat cazul atacului cu bomba comis vineri la Lyon, in urma caruia 13 persoane au fost ranite, a anunțat ca nimeni nu a revendicat pana acum atentatul. Procurorul francez antiterorism Remy Heitz a spus ca ca barbatul despre care se crede ca a plasat dispozitivul si poate…

- Prabowo Subianto, care a candidat la alegerile prezidentiale din Indonezia impotriva sefului statului in exercitiu, Joko Widodo, a declarat marti ca nu accepta rezultatele oficiale ale scrutinului care ii acorda lui Widodo un al doilea mandat intrucat considera ca au existat mari nereguli in timpul…

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite in urma exploziei unei grenade in nord-estul statului Assam din India, dar nicio grupare insurgenta nu a revendicat pana acum atacul, a anunțat poliția indiana, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Se anunța un nou mega-protest #Rezist! Mii…

- Tatal si doi frati ai presupusului organizator al atacurilor din duminica Pastelui, din Sri Lanka, Zahran Hashim, au fost ucisi vineri intr-o operatiune a fortelor de securitate, a anuntat politia. Hashim, care s-a detonat la un hotel din Colombo, a fondat o grupare Islamista, NTJ, care acum…

- Observațiile facute de președintele Donald Trump arata ca Statele Unite cred în rolul important al Armatei naționale libiene (LNA) în razboiul împotriva terorismului, a declarat purtatorul de cuvânt al LNA vineri pentru Sky News Arabia, citat de Reuters.Anterior, Casa Alba…