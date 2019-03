Stiri pe aceeasi tema

- Vestea mortii lui Keith Flint s-a raspandit rapid in toate colturile lumii, insotita de informatia ca politia nu considera suspecta moartea solistului de la Prodigy. Membrii trupei au venit insa cu un anunt in care dezvaluie cauza decesului. Pe contul oficial de Instagram al gruparii a fosdt…

- Keith Flint, solistul trupei The Prodigy, a fost gasit mort la casa sa din Marea Britanie. Artistul avea 49 de ani. Keith Flint și-a pus capat zilelor, se anunța pe contul oficial al trupei pe Instag...

- Keith Flint, celebrul solist al trupei The Prodigy, in varsta de 49 de ani, a fost descoperit mort luni dimineața, in locuința sa din Dunmow, Marea Britanie, potrivit The SunCelebrul cantareț a fost descoperit mort luni dimineața, de echipa de medici și de polițiștii chemați la locuința sa din ...

- Politia se afla inca la locuinta din Essex a lui Keith Flint, dar surse apropiate anchetei au precizat ca nu exista suspiciuni ca acesta ar fi fost omorat. Un apel la serviciile de urgenta a fost inregistrat la ora locala 08.10 (ora 10.10, ora Romaniei), semnalandu-se ca o persoana se afla inconttienta…