- Scandal monstru, astazi, la Hotel Senator, unde s-a desfașurat Conferința Filialei Județene a Partidului Mișcarea Populara, Organizația Timiș. Doi candidați s-au inscris pentru funcția de președinte, Cornel Samartinean și Roxana Iliescu, iar simpatizanți ai acestora erau pe punctul de a se lua la bataie…

- Alegerile de la filiala județeana a PMP din Timiș s-au soldat cu un scandal monstruos, care va dainui pe internet, din moment ce imaginile au fost surprinse de camerele de filmat. Membrii partidului au strigat unii la alții, și-au adresat injuraturi și au fost scoși cu forța din sala de conferințe a…

- Alegeri cu final așteptat la UNPR Timiș. Titu Bojin, fost lider al PSD Timiș și actualul președinte interimar al organizației, a fost ales, astazi, președinte de drept al filialei județene. Toate cele 317 voturi exprimate au fost pentru numirea lui Bojin, lucru care l-a facut pe fostul președinte al…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean a transmis un mesaj. “27 martie 1918 este o zi deosebita in istoria noastra comuna. Este ziua in care sarbatorim 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. La 27 martie 1918, Sfatul Tarii…

- O luna și un pic a durat „anul” anunțat de președintele interimar PMP Timiș, Cornel Samartinean, pentru organizarea de alegeri in filiala. Deputatul susținea, pe 19 februarie, dupa ce Roxana Iliescu și-a anunțat candidatura, ca poate aceasta vorbea de alt partid.

- Deputatul PMP de Timis, Cornel Samartinean considera ce trebuie stimulata infiintarea IMM-urilor in Romania. In Romania sectorul IMM-urilor ar trebui sa aiba un rol esential ca furnizor de oportunitati de angajare, fiind un element cheie pentru dezvoltarea comunitatilor locale si regionale pentru economia…

- Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean spune ca Guvernul nu pare deloc ingrijorat de degradarea continua a mediului economic și social din Romania, pe fondul scaderii dramatice a investitiilor si al diminuarii semnificative a puterii de cumparare a cetatenilor. Conform parlamentarului managementul…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, anunța alegeri in 12 organizații locale, unele cu primari „rebeli”, altele cu rezultate slabe. Scrutinul ar trebui sa aiba loc in doua saptamani, dar lucrurile nu par clare nici de aceasta data. Precedentul de la Sannicolau Mare inca pare sa atarne greu, deși Robu…

- Președintele interimar al PMP Timiș, Cornel Samartinean, spune ca nici vorba ca in filiala sa fie organizate alegeri in perioada imediat urmatoare. Mai mult decat atat, el susține ca Roxana Iliescu a ramas și fara sprijin politic.

- Apele sunt destul de tulburi in filiala Timiș a PMP, dupa ce președintele interimar Cornel Samartinean i-a cerut Roxanei Iliescu sa nu voteze bugetul Consiliului Județean Timiș. Luni, 19 februarie, Roxana Iliescu, care acum este simplu membru in filiala Timiș și vicepreședinte PMP la nivel…

- Un dosar penal care ii viza pe fostul deputat PD-L Alin Popoviciu, pe fostul presedinte al CJ Timis si al PD-L Timis, Constantin Ostaficiuc, dar si pe deputatul PMP (fost PD-L) Cornel Samartinean, a fost clasat de DNA dupa sapte ani de la momentul deschiderii anchetei in urma unei sesizari din oficiu.

- Deputatul Cornel Samartinean are un contracandidat oficial la șefia filialei PMP Timiș. Roxana Iliescu, vicepreședintele CJ, a anunțat ca va intra in aceasta cursa, la alegerile interne care vor avea loc in aceasta primavara.

- Presedintele PMP Timis, Cornel Samartinean a explicat astazi decizia de a nu vota proiectul de buget, dupa ce ieri sedintea de plen a inceput cu un anunt care a socat pe toata lumea. Vicepresedintele CJT, Roxana Iliescu, membru PMP a anuntat ca nu va vota bugetul, fiind o dispozitie de partid fara a…

- Cornel Samartinean, președintele PMP Timiș, a explicat astazi de ce la nivel politic s-a luat decizia ca vicepreședintele Consiliului Județean Timiș sa voteze contra bugetului județului. Luni, in ședința consiliului județean, vicepreședintele Roxana Iliescu (PMP) a anunțat ca va vota impotriva bugetului…

- Deși au existat informații conform carora daca Roxana Iliescu nu vota impotriva bugetului era exclusa din partid, Cornel Samartinean neaga aceste acuzații și spune ca vicepreședintele CJ Timiș „iși face treaba și nu sunt probleme”. Chiar și reprezentanții PSD au reacționat și le-au cerut reprezentanților…

- PSD Timiș cere filialei PMP conduse de Cornel Samartinean sa-și ceara scuze pentru ca reprezentanții sai in CJ nu au votat bugetul pe 2018, incalcand astfel protocolul de colaborare de la nivelul administrației județene. Luni, vicepreședintele CJ Roxana Iliescu a votat contra, spunand ca așa i s-a cerut…

- Teoretic, primeaza interesul cetațeanului, dar cum poți sa gestionezi un buget la a carui intocmire lucrezi, dar cand e de votat ești contra? E intrebarea la care a evitat un raspuns Roxana Iliescu, dar pe care o va desluși șeful PMP Timiș, Cornel Samartinean, care spune despre el ca este cel mai harnic…

- Anunț șocant facut astazi de vicepreședintele CJ Timiș, Roxana Iliescu, privind votul pentru bugetul județului pe anul 2018. La inceputul ședinței de plen, aceasta a anunțat ca „inainte de a trece la votul pentru fiecare proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi am de facut un anunț. In calitate de…

- Plenul CJ Timiș s-a intrunit luni dimineața, pentru a vota cel mai important proiect al anului. Este vorba despre buget. In deschidere, vicepreședintele instituției, Roxana Iliescu (PMP), a anunțat ca nu susține acest proiect!Plenul CJ Timiș s-a intrunit luni dimineața, pentru a vota cel mai important…

- Deputatul PMP Cornel Samartinean conduce cu mana dura organizația de Timiș a partidului lui Traian Basescu. Acesta a emis o dispoziție prin care le interzice membrilor partidului sa participe la orice manifestație și/sau administrativa in numele PMP Timiș fara acordul conducerii. Contactat de PRESSALERT.ro…

- Scandal de proporții in cadrul Uniunii Bulgarilor Banat, filiala Timiș. Deputatul Petronela Csokany, fost consilier local, este acuzat de colegii de partid ca in loc sa achite contribuțiile sociale ale angajaților și-a transferat banii in conturi, pe vremea cand era contabil al partidului. Operațiunile…

- Scandal de proporții in cadrul Uniunii Bulgarilor Banat, filiala Timiș. Deputatul Petronela Csokany, fost consilier local, este acuzat de colegii de partid ca in loc sa achite contribuțiile sociale ale angajaților și-a transferat banii in conturi, pe vremea cand era contabil al partidului. Operațiunile…

- Prima reacție a liberalilor din Timiș vizavi de actuala criza politica provocata de PSD nu vine de la organizația de seniori, cum ar fi normal, ci din partea celei de tineret. Probabil și fiindca președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, are alte preocupari: cluburi de noapte, compus de melodii sau capșunele…

