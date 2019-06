Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO! Incendiu puternic la fostul restaurant Zahana din cartierul piteștean Tudor Vladimirescu. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 400 de metri, cu degajare mare de fum. Strada a fost inchisa. La fața locului intervin echipaje de pompieri cu patru autospeciale cu apa și spuma, autoscara, barca…

- Astazi au inceput lucrarile de reabilitare a bulevardului Eroilor din Pitesti. Zona cuprinsa intre strada Exercitiu si bulevardul Republicii va fi „redesenata” si vor fi create noi locuri de parcare. Reabilitarea bulevardului Eroilor pe tronsonul cuprins intre strada Exercitiu si bulevardul Republicii…

- Peste 20 de gospodarii din sapte comune si din municipiul Pitesti au fost inundate in ultimele 24 de ore, pompierii intervenind in continuare in patru localitati pentru diminuarea efectelor inundatiilor, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, potrivit Agerpres. "Pentru…

- Update! Muncitorul cazut de pe blocul in construcție din Pitești a murit. Se pare ca acesta a cazut in gol in timp ce decofra un stalp. Barbatul era originar din localitatea Colonești, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș transmite ca ”se fac cercetari pentru infracțiunea de ucidere…

- Duminica, 12 mai, politistii pitestieni au fost sesizati despre faptul ca o minora de 13 ani a fost deposedata de telefonul mobil, in timp ce se afla in zona Tudor Vladimirescu. La scurt timp, a fost identificat, in zona Garii Sud Pitești, un tanar de 18 ani, din comuna Crangurile, judetul Dambovita,…

- Update! Conform ultimelor informații, trei autoturisme au fost implicate in accident. Printre victime se numara un copil de patru ani și cinci adulți. Toți au fost transportați la spital. Accident cu trei mașini implicate, in Pitești. Evenimentul rutier s-a produs in urma cu puțin timp pe bulevardul…

- Trei echipaje de pompieri ale Detasamentului ISU Buzau actioneaza cu trei autospeciale de stingere pentru stingerea incendiului ce se manifesta la acoperisul unei case de pe strada Piersicului din municipiul Buzau. „La fata locului au ajuns si doua echipaje de prim-ajutor, una apartinand Ambulantei,…

- Incepand de luna trecuta, Scoala „Tudor Vladimirescu” din Pitesti a devenit prima institutie de invatamant din judetul Arges care foloseste cataloage online. Concret, orice nota ori absenta a elevului, precum si eventualele observatii ale profesorilor referitoare la comportamentul fiecarui elev in parte…