Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia unuia dintre cei mai cunoscuti manelisti de la noi. Colegul de breasla al lui Asu, Bobby, a devenit tatic! Sotia lui i-a oferit cel mai frumos cadou, astazi. Un baietel de 2.700 kilograme, sanatos si frumos foc!

- Irina Begu si Monica Niculescu, favorite numarul 2 la turneul WTA de la Hua Hin, au castigat finala jucata in fata sportivelor Anna Blinkova, din Rusia, si Yafan Wang, din China, scor 2-6, 6-1, 12-10, dupa o ora si 28 de minute de joc.

- Comediantul Dan Badea, fostul soț al cantareței Lora, va deveni tatic. Actuala sa partenera de viața este insarcinata in opt luni. Bucurie mare pentru actorul de comedie Dan Badea. Fostul partener de viața al Lorei urmeaza sa devina tatic, soția sa, Madalina fiind insarcinata in opt luni. Soția lui…

- Andra, una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, mai mult, care nu face niciodata playback, va sustine un mare concert in luna martie, in Marea Britanie. Artista a poostat pe Instagram, anuntand merele eveniment. Imediat, fanii ei au asaltat-o cu mesaje. Au scris si romani care sunt stabiliti…

- Lucian, fostul concurent de la ''MireasE pentru fiul meu'', este mai fericit xi mai implinit ca niciodatE. Lucian a intrat in casa dragostei pentru a-xi gEsi jumEtatea. DupE o frumoasE poveste de dragoste cu Elena, care nu a mers, Lucian a iexit increzEtor din emisiune, sperand ca afarE sE-xi gEseascE…

- Meryl Streep trece printr-o perioada extrem de frumoasa. Recent, actrița a aflat ca se va bucura de un nepoțel, de la fiica cea mai mica, Mamie Gummer. Deși inca are multe proiecte de realizat, Meryl Streep este in culmea fericirii și se va dedica cat de mult poate, ”meseriei de bunica”.

- George Puscas a debutat pentru nationala Romaniei intr-un meci oficial cu gol, in meciul cu Lituania de la Ploiesti, scor 3-0. Atacantul celor de la Palermo a deschis scorul in minutul sapte, dupa ce a reluat in plasa portii adverse o pasa primita de la Alexandru Chipciu.

- Andra este o artista foarte iubita și apreciata de publicul roman, și nu numai. Vedeta are o relație foarte buna cu prietenii ei virtuali și ii ține la curent cu toate noutațile aparute atat in viața personala, cat și in cea profesionala. Cantareața a impartașit bucuria cu fanii ei, postand un mesaj,…