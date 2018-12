Stiri pe aceeasi tema

- Doi deputati ungari de opozitie au fost expulzati cu forta din sediul televiziunii publice luni dimineata, dupa ce au petrecut noaptea acolo in speranta de a obtine transmiterea unui comunicat cu revendicari dupa o manifestatie anti-Orban, conform unor imagini difuzate pe retelele de socializare, relateaza…

- Mii de ungari au manifestat duminica, la Budapesta, impotriva noii legi a muncii si Guvernului premierului nationalist Viktor Orban, pe care-l denunta drept tot mai autoristarist, relateaza Reuters.

- Protestele de duminica de la Budapesta impotriva asa-numitei 'legi a sclaviei' au degenerat in violente in cursul noptii cand mai multi manifestanti au incercat sa patrunda in sediul televiziunii de stat MTVA. Ciocnirile dintre protestatari si politie au izbucnit cand mai multi…

Compania Eckerle Automotive SRL face parte dintr-un grup german cu prezenta internationala in Germania, Ungaria, Mexic si China.

- Volumul "Ungaria lui Orban", de Paul Lendvai, aparut in limba romana la Editura Polirom, a fost recompensat cu premiul Uniunii Europene pentru eseu, editia 2018, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- „Suntem in prima procedura - si anume modificarea regulamentului Parlamentului, tot cu acelasi scop, sa putem sa initiem demiterea lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor. Cu siguranta ca in functie de evolutia acestui proiect de modificare a regulamentului, in cazul in care el va fi adoptat,…

- Reprezentantii Politiei municipale Husi au fost solicitati sa intervina la o intalnire a Biroului permanent Judetean al PNL, dupa ce doi primari aflati in conflict cu conducerea formatiunii politice au intrat in sediul partidului si nu au vrut sa paraseasca sedinta cand le-a fost cerut acest lucru,…

- Conducerea PNL a decis sa sprijine demersurile referitoare la transpunerea in Constitutie a initiativei civice "Fara penali in functii publice", a anuntat, luni, presedintele liberal Ludovic...